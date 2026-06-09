/पहले दिल्ली, फिर मेरठ अब सऊदी… CBSE छात्रों को मिली बिना नंबरों की मार्कशीट, कुछ को आंसर शीट्स मिली ब्लैंक, जानें पूरा मामला

CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: सीबीएसई ने इस साल कक्षा 12वीं की आंसर शीट की जांच डिजिटल प्रक्रिया को अपनाते हुए यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के जरिए की, लेकिन रिजल्ट घोषित होने के बाद बोर्ड खुद ही विवादों में घिर गया. ओएसएम के कारण हुई गड़बड़ी की वजह से कई छात्रों की ओर से शिकायत दर्ज की गई है. अंक में सुधार के लिए बोर्ड ने री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अपनाया लेकिन उसके बाद और ज्यादा समस्याएं खड़ी हो गई. दरअसल, अंक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के समय कई छात्रों ने पाया कि उनकी आंसर शीट ही खाली है. जबकि, कुछ छात्रों की ओर से दावा किया गया कि उन्हें जो मार्कशीट मिली है उसमें सब्जेक्ट तो लिखें हैं लेकिन अंक शामिल नहीं है.