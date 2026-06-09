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पहले दिल्ली, फिर मेरठ अब सऊदी… CBSE छात्रों को मिली बिना नंबरों की मार्कशीट, कुछ को आंसर शीट्स मिली ब्लैंक, जानें पूरा मामला

CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: दिल्ली से लेकर सऊदी अरब तक ऑन स्क्रीन मार्किंग और फिर री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के बाद छात्रों ने सीबीएसई की गड़बड़ी खुलासे किए हैं. कई स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें बिना अंक के मार्कशीट मिली है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 09, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:57 AM IST
पहले दिल्ली, फिर मेरठ अब सऊदी… CBSE छात्रों को मिली बिना नंबरों की मार्कशीट, कुछ को आंसर शीट्स मिली ब्लैंक, जानें पूरा मामला
Image Credit: CBSE 12th Marksheet Error

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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