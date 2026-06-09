/पहले दिल्ली, फिर मेरठ अब सऊदी… CBSE छात्रों को मिली बिना नंबरों की मार्कशीट, कुछ को आंसर शीट्स मिली ब्लैंक, जानें पूरा मामला

CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: सीबीएसई ने इस साल कक्षा 12वीं की आंसर शीट की जांच डिजिटल प्रक्रिया को अपनाते हुए यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के जरिए की, लेकिन रिजल्ट घोषित होने के बाद बोर्ड खुद ही विवादों में घिर गया. ओएसएम के कारण हुई गड़बड़ी की वजह से कई छात्रों की ओर से शिकायत दर्ज की गई है. अंक में सुधार के लिए बोर्ड ने री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अपनाया लेकिन उसके बाद और ज्यादा समस्याएं खड़ी हो गई. दरअसल, अंक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के समय कई छात्रों ने पाया कि उनकी आंसर शीट ही खाली है. जबकि, कुछ छात्रों की ओर से दावा किया गया कि उन्हें जो मार्कशीट मिली है उसमें सब्जेक्ट तो लिखें हैं लेकिन अंक शामिल नहीं है.
ताजा मामला सऊदी अरब से सामने आया है. यहां रहने वाले एक छात्र ने शिकायत की है कि CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में मिली उसकी मार्कशीट में विषयवार अंक दर्ज नहीं थे. इसे लेकर छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हालांकि, बाद में बोर्ड ने दुबई स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से जानकारी दी कि छात्र का परिणाम अभी घोषित ही नहीं हुआ है. ये मामला ऐसे समय सामने आया है, जब पश्चिम एशिया में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों के लिए CBSE ने विशेष मूल्यांकन व्यवस्था लागू की थी.
सऊदी अरब के सीबीएसई 12वीं छात्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई 12 जून 2026 तक की जाएगी. मगर आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. भारत में भी कई छात्र हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि उन्हें प्राप्त मार्कशीट में अंक नहीं दिए गए हैं. दिल्ली के रहने वाले एक छात्र की ओर से बिना अंक की मार्कशीट और ब्लैंक आंसर शीट की शिकायत सीबीएसई से की थी.
इसके बाद एक मामला मेरठ से भी सामने आया था, यहां पर दो छात्रों की मार्कशीट और आंसर शीट के अंक अलग-अलग देखने को मिले. बताया गया था कि दोनों छात्रों को आंसर शीट में कम अंक मिले दिखाई दिए लेकिन मार्कशीट में नंबर ज्यादा दिए हुए थे. ऐसे में सीबीएसई के सिस्टम पर सवाल खड़े हुए कि दोनों में से किस सही मानना सही रहेगा या दोनों ही गलत है.
इतना ही नहीं, कक्षा 12वीं के कई स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने फिजिक्स पेपर की गलत चेकिंग पर सवाल उठाए हैं. छात्रों की ओर से दावा किया गया है कि बोर्ड ने सही तरीके से फिजिक्स की कॉपी चेक नहीं की है. इसके अलावा कई छात्रों ने दावा किया कि सप्लीमेंट्री कॉपी का मूल्यांकन भी नहीं किया गया है. इतना ही नहीं किसी दूसरे स्टूडेंट को किसी दूसरे की आंसर कॉपी मिलने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा.