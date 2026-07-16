/गुड न्यूज, बिना CUET स्कोर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा एडमिशन! MBA और B.Sc. के नए कोर्स शुरू

DU Admission without CUET: हम सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी परीक्षा देनी जरूरी होती है और उसके बाद अंकों के आधार और कटऑफ के आधार पर स्टूडेंट्स को डीयू में एडमिशन मिलता है, लेकिन अगर आपने इस साल सीयूईटी परीक्षा नहीं दी है या कॉलेज एडमिशन के लिए इस प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए हैं या फेल हो गए हैं लेकिन आप अगले साल का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है.
दरअसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिना सीयूईटी के भी एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, ये रेगुलर कॉलेज के लिए नहीं बल्कि लर्निंग डिस्टेंस कोर्स करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लर्निंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा बिना सीयूईटी के भी ओपन लर्निंग कोर्स में एडमिशन दिया जा रहा है. दिल्ली से दूर रहने वाले या फिर कामकाजी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बस SOL Portal की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.
बिना किसी प्रवेश परीक्षा के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (DU SOL) में एडमिशन हासिल कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना चाहते हैं उन्हें 12वीं की मार्कशीट के आधार पर दाखिला मिल सकेगा. जबकि, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को अपने ग्रेजुएशन के अंक दिखाने होंगे. एसओएल में एडमिशन लेने वाले छात्रों को रोजाना कॉलेज जाना नहीं पड़ता है. सिर्फ रविवार या शनिवार को डीयू के चुनिंदा कॉलेजों में क्लासेस लगती हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यू एजुकेशन (DDCE) के अंतर्गत आने वाले एसओएल में एडमिशन के लिए 24 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाना होगा. यहां पर रजिस्ट्रेशन करने का लिंक शो होगा जिस पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाने के बाद 27 जुलाई 2026 को पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी. फीस जमा करने की लास्ट डेट 1 अगस्त 2026 है.
COL की डायरेक्टर पायल मागो द्वारा जानकारी दी गई है कि इस एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दो नए कोर्स को शामिल किया गया है जिनमें एक हेल्थकेयर से संबंधित MBA कोर्स है, जबकि दूसरा कंप्यूटर साइंस से जुड़ा B.Sc. (ऑनर्स) है. इस साल के एडमिशन पोर्टल की खासियत है कि स्टूडेंट्स को WhatsApp API इंटीग्रेशन फीचर का लाभ मिलेगा जिसके जरिए वो WhatsApp पर ही एडमिशन से जुड़ी हर अपडेट जान सकेंगे, बस इसके लिए अपना फोन नंबर रजिस्टर्ड करना होगा.