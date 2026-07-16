/गुड न्यूज, बिना CUET स्कोर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा एडमिशन! MBA और B.Sc. के नए कोर्स शुरू

COL की डायरेक्टर पायल मागो द्वारा जानकारी दी गई है कि इस एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दो नए कोर्स को शामिल किया गया है जिनमें एक हेल्थकेयर से संबंधित MBA कोर्स है, जबकि दूसरा कंप्यूटर साइंस से जुड़ा B.Sc. (ऑनर्स) है. इस साल के एडमिशन पोर्टल की खासियत है कि स्टूडेंट्स को WhatsApp API इंटीग्रेशन फीचर का लाभ मिलेगा जिसके जरिए वो WhatsApp पर ही एडमिशन से जुड़ी हर अपडेट जान सकेंगे, बस इसके लिए अपना फोन नंबर रजिस्टर्ड करना होगा.