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गुड न्यूज, बिना CUET स्कोर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा एडमिशन! MBA और B.Sc. के नए कोर्स शुरू

DU Admission without CUET: अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं लेकिन सीयूईटी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए या फिर इस साल एग्जाम नहीं दिया है तो चिंता न करें, बिना सीयूईटी के भी डीयू में दाखिला मिल सकता है. आइए जानते हैं कैसे?

Written BySimran Singh
Published: Jul 16, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:28 PM IST
गुड न्यूज, बिना CUET स्कोर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा एडमिशन! MBA और B.Sc. के नए कोर्स शुरू
Image Credit: DU SOL Admission last date

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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