CUET के बिना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, ये हैं DU में दाखिले के दूसरे रास्ते

Delhi University Admission without CUET UG: क्या सीयूईटी यूजी नहीं देने की वजह से आपको भी लग रहा है कि अब कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पढ़ने का सपना पूरा हो सकेगा या आपके लिए भी एक बड़ी समस्या सीयूईटी यूजी परीक्षा में कम अंक आना बन चुकी है? सोच में है कि अब कैसे होगा और क्या करना होगा? अगर आपके मन में भी ऐसे कई सवाल हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी परीक्षा देना जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है मगर ऐसा नहीं है कि डीयू में पढ़ने के लिए इसे स्कोर से ही एडमिशन हो.
दरअसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे विकल्प मौजूद हैं जहां CUET स्कोर के बिना भी दाखिला लिया जा सकता है. हालांकि, रेगुलर अंडरग्रेजुएट कॉलेजों में प्रवेश के लिए CUET अनिवार्य है, लेकिन DU के कुछ संस्थानों और स्पेशल कोर्सों में एडमिशन के लिए कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट या अन्य प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन मिलता है. आइए जानते हैं कि CUET के बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं.
अगर आपके लिए रेगुलर कॉलेज नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज्यादा जरूरी है तो डीयू का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (DU SOL) भी एक अच्छा ऑप्शन है. शनिवार और रविवार को कॉलेज जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. SOL में दाखिला पाने के लिए किसी प्रवेश परीक्षा या CUET स्कोर की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ 12वीं के अंकों के आधार पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
बीए (Programme)
बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी
बीए (ऑनर्स) हिंदी
बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान
बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान
बीकॉम (Programme)
बीकॉम (ऑनर्स)
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA)
बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS)
ऊपर बताए गए सभी कोर्स को ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में किया जा सकता है. ग्रेजुएशन की DU SOL डिग्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त होती है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेगुलर डिग्री के बराबर ही इसकी डिग्री की वैल्यू होती है.
अगर आप दिल्ली की निवासी छात्रा हैं और किसी वजह से सीयूईटी यूजी परीक्षा नहीं दे पाईं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉन-कॉलेजिएट वूमेन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां प्रवेश के लिए CUET स्कोर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 12वीं के बेस्ट फोर विषयों के अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए एडमिशन मिल जाता है.
हर साल NCWEB द्वारा विभिन्न कोर्सों के लिए कटऑफ जारी की जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कक्षाएं शनिवार और रविवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनिंदा रेगुलर कॉलेजों, जैसे हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस समेत अन्य केंद्रों पर आयोजित की जाती हैं. NCWEB के माध्यम से छात्राएं बीए (Programme) और बीकॉम (Programme) जैसे ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकती हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज समय-समय पर शॉर्ट टर्म, सर्टिफिकेट और विदेशी भाषा के कोर्स शुरू करते हैं. इसमें एडमिशन के लिए CUET स्कोर की जरूरत नहीं होती. स्टूडेंट्स- जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और जापानी जैसी विदेशी भाषा सीखने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. इसके अलावा डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य स्किल आधारित सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाए जाते हैं जिनके लिए 12वीं के अंकों या संबंधित कॉलेज की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर एडमिशन मिल जाता है.