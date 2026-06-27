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CUET के बिना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, ये हैं DU में दाखिले के दूसरे रास्ते

Delhi University Admission without CUET UG: अगर सीयूईटी UG का स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में कुछ ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जहां CUET के बिना भी दाखिला लिया जा सकता है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 27, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:36 PM IST
CUET के बिना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, ये हैं DU में दाखिले के दूसरे रास्ते
Image Credit: Delhi University Admission without CUET UGSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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