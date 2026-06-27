CUET के बिना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, ये हैं DU में दाखिले के दूसरे रास्ते

Delhi University Admission without CUET UG: क्या सीयूईटी यूजी नहीं देने की वजह से आपको भी लग रहा है कि अब कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पढ़ने का सपना पूरा हो सकेगा या आपके लिए भी एक बड़ी समस्या सीयूईटी यूजी परीक्षा में कम अंक आना बन चुकी है? सोच में है कि अब कैसे होगा और क्या करना होगा? अगर आपके मन में भी ऐसे कई सवाल हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी परीक्षा देना जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है मगर ऐसा नहीं है कि डीयू में पढ़ने के लिए इसे स्कोर से ही एडमिशन हो.