DU BTech Admission: सीट एक्सेप्ट करने का आज आखिरी मौका, चूक गए तो दाखिला रद्द!

DU BTech Seat Acceptance Deadline 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित बी.टेक प्रोग्राम्स- कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (EE) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तीसरे चरण का सीट आवंटन का रिजल्ट लाइव है. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इस चरण में सीट आवंटित की गई है, उनके लिए आज यानी 21 जुलाई 2026 तक सीट स्वीकार करना अनिवार्य है. नजरअंदाज करने पर हाथ से मौका निकल सकता है और एडमिशन रद्द हो सकता है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द सीट स्वीकार करने की प्रक्रिया को अपना लें.
Third Round of Seat Allocations LIVE for https://t.co/YyVBhchKDb (Computer Science & Engineering), (Electronics & Communication Engineering) AND (Electrical Engineering) Admissions 2026-27
Candidates are advised to check their dashboards. If shortlisted, they must accept the…
— University of Delhi (@UnivofDelhi) July 19, 2026
|चरण / प्रक्रिया
|निर्धारित तिथि
|समय
|सीट स्वीकार डेडलाइन
|21 जुलाई 2026
|रात 11:59 बजे तक
|ऑनलाइन दस्तावेज वेरिफिकेशन
|22 जुलाई से 23 जुलाई 2026
|शाम 5:00 बजे तक
|ऑनलाइन एडमिशन फीस सबमिट
|24 जुलाई 2026
|शाम 4:59 बजे तक
दाखिला रद्द:- दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अगर आप निर्धारित समय सीमा के अंदर आवंटित सीट को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपकी अलॉट की गई सीट स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी.
काउंसलिंग से बाहर:- सीट रिजेक्ट या इग्नोर करने की स्थिति में उम्मीदवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की आगामी सामान्य काउंसलिंग प्रक्रियाओं या राउंड्स से बाहर कर दिया जाएगा.
सबसे पहले कैंडिडेट डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा.
इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक बीटेक एडमिशन पोर्टल पर जाएं.
यहां पर आवेदन नंबर और पासवर्ड को दर्ज कर लॉगिन करें.
इसके बाद अलॉटमेंट स्टेटस और ब्रांच की जांच करें.
यहां अपने डैशबोर्ड में 'Seat Allocation' सेक्शन पर क्लिक करें.
CSE, ECE या EE में जो ब्रांच आवंटित हुई है, उसे चेक करें.
अगर सीट स्वीकार है तो 'Accept' बटन दबाएं अगर आप आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं है तो छोड़ दें.
सीट स्वीकार करने के बाद ऑनलाइन दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाना होगा. संबंधित विभाग या कॉलेज द्वारा आपके अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों (10वीं/12वीं की मार्कशीट, JEE Main 2026 स्कोरकार्ड, जाति या कैटेगरी प्रमाण पत्र आदि) का ऑनलाइन वेरिफाई किया जाएगा. अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई प्रश्न या गलती पाई जाती है, तो डैशबोर्ड पर एक 'Query' रेज होगी, जिसका जवाब आपको तुरंत देना होगा.
अगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो आपको एडमिशन फीस का भुगतान करना होगा. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद डैशबोर्ड पर 'Pay Fee' का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करने के बाद एडमिशन फीस जमा करनी होगी. ध्यान रहे कि निर्धारित अंतिम तिथि से पहले नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस का भुगतान करना जरूरी होगा और रसीद को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.