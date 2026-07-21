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DU BTech Admission: सीट एक्सेप्ट करने का आज आखिरी मौका, चूक गए तो दाखिला रद्द!

DU BTech Seat Acceptance Deadline 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से बीटेक एडमिशन के राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को जारी कर दिया गया है. अपनी सीट को स्वीकार करने के लिए छात्रों के पास आज यानी 21 जुलाई 2026 आखिरी दिन है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 21, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:43 AM IST
DU BTech Admission: सीट एक्सेप्ट करने का आज आखिरी मौका, चूक गए तो दाखिला रद्द!
Image Credit: Delhi University BTech Seat Acceptance DeadlineSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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