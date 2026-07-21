DU BTech Admission: सीट एक्सेप्ट करने का आज आखिरी मौका, चूक गए तो दाखिला रद्द!

DU BTech Seat Acceptance Deadline 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित बी.टेक प्रोग्राम्स- कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (EE) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तीसरे चरण का सीट आवंटन का रिजल्ट लाइव है. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इस चरण में सीट आवंटित की गई है, उनके लिए आज यानी 21 जुलाई 2026 तक सीट स्वीकार करना अनिवार्य है. नजरअंदाज करने पर हाथ से मौका निकल सकता है और एडमिशन रद्द हो सकता है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द सीट स्वीकार करने की प्रक्रिया को अपना लें.