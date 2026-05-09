DU Exam Date Sheet 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया स्नातक परीक्षाओं का फाइनल शेड्यूल; यहां से करें डाउनलोड

DU Exam Date Sheet 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्नातक परीक्षाओं का अंतिम शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें पहली बार रविवार को भी परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है. नई शिक्षा नीति के तहत हुए इस बदलाव का उद्देश्य 14 जून तक सभी परीक्षाएं पूरी कर छात्रों को आगे की पढ़ाई और नौकरियों के लिए समय देना है.
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DU Exam Date Sheet 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्नातक परीक्षाओं का अंतिम और शेड्यूल जारी कर दिया है. इस बार का परीक्षा कार्यक्रम छात्रों के लिए एक बड़ा संडे सरप्राइज लेकर आया है. विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार कुछ पेपर रविवार को भी आयोजित किए जाएंगे.
नई शिक्षा नीति के लागू होने और चौथे साल की परीक्षाओं को शामिल करने की वजह से ये क्रांतिकारी बदलाव किया गया है. आइए जानते हैं क्या है नया शेड्यूल और ये कड़ा फैसला क्यों लिया गया है.
परीक्षा नियंत्रक गुरप्रीत सिंह टुटेजा के अनुसार, पहले जारी ड्राफ्ट डेटशीट में कई खामियां थीं, जिन्हें अब सुधार लिया गया है. रविवार को परीक्षा रखने के पीछे मुख्य कारण कई हैं, जिसमें पहला कारण परीक्षाओं को 14 जून तक हर हाल में पूरा करना ताकि रिजल्ट समय पर आ सके. दूसरा अंतिम वर्ष के छात्रों को इंटरव्यू और आगे की पढ़ाई के लिए जल्दी फ्री करना, और तीसरा छात्रों को लगातार परीक्षा न देनी पड़े, इसलिए एक दिन का गैप देने के चक्कर में कुछ पेपर रविवार को शिफ्ट किए गए हैं.
डीयू के नए परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 6ठे और 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 मई से शुरू होकर अगले 14 दिनों तक चलेंगी, जिसमें छात्रों को राहत देने के लिए एक दिन छोड़कर पेपर आयोजित किए जाएंगे. इसके तुरंत बाद 2रे और 4थे सेमेस्टर की परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से शुरू होंगी और 14 जून तक सभी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी. इस पूरे शेड्यूल का सबसे बड़ा बदलाव संडे एग्जाम है, जिसके तहत कुछ खास विषयों की परीक्षाएं रविवार को भी आयोजित की जाएंगी ताकि पूरा सत्र समय पर समाप्त हो सके.
इस बार की परीक्षा प्रणाली इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चौथे वर्ष (8वें सेमेस्टर) के छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इस वजह से परीक्षार्थियों की संख्या और पेपरों के सेट में भारी बढ़ोतरी हुई है. विश्वविद्यालय का कहना है कि यह नया शेड्यूल छात्रों के नौकरी के अवसरों और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है.
हालांकि रविवार को परीक्षा होने से कुछ छात्र असुविधा महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का मानना है कि एक दिन छोड़कर परीक्षा होने से छात्रों को रिवीजन के लिए बेहतर समय मिलेगा. विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि रविवार के सफल संचालन के लिए स्टाफ और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए.
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