Advertisement
trendingNow13210545
Hindi Newsशिक्षाDU Exam Date Sheet 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया स्नातक परीक्षाओं का फाइनल शेड्यूल; यहां से करें डाउनलोड

DU Exam Date Sheet 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया स्नातक परीक्षाओं का फाइनल शेड्यूल; यहां से करें डाउनलोड

DU Exam Date Sheet 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्नातक परीक्षाओं का अंतिम शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें पहली बार रविवार को भी परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है. नई शिक्षा नीति के तहत हुए इस बदलाव का उद्देश्य 14 जून तक सभी परीक्षाएं पूरी कर छात्रों को आगे की पढ़ाई और नौकरियों के लिए समय देना है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 09, 2026, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DU Exam Date Sheet 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया स्नातक परीक्षाओं का फाइनल शेड्यूल; यहां से करें डाउनलोड

DU Exam Date Sheet 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्नातक परीक्षाओं का अंतिम और शेड्यूल जारी कर दिया है. इस बार का परीक्षा कार्यक्रम छात्रों के लिए एक बड़ा संडे सरप्राइज लेकर आया है. विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार कुछ पेपर रविवार को भी आयोजित किए जाएंगे.

नई शिक्षा नीति के लागू होने और चौथे साल की परीक्षाओं को शामिल करने की वजह से ये क्रांतिकारी बदलाव किया गया है. आइए जानते हैं क्या है नया शेड्यूल और ये कड़ा फैसला क्यों लिया गया है.

मजबूरी या मास्टरप्लान?

परीक्षा नियंत्रक गुरप्रीत सिंह टुटेजा के अनुसार, पहले जारी ड्राफ्ट डेटशीट में कई खामियां थीं, जिन्हें अब सुधार लिया गया है. रविवार को परीक्षा रखने के पीछे मुख्य कारण कई हैं, जिसमें पहला कारण परीक्षाओं को 14 जून तक हर हाल में पूरा करना ताकि रिजल्ट समय पर आ सके. दूसरा अंतिम वर्ष के छात्रों को इंटरव्यू और आगे की पढ़ाई के लिए जल्दी फ्री करना, और तीसरा छात्रों को लगातार परीक्षा न देनी पड़े, इसलिए एक दिन का गैप देने के चक्कर में कुछ पेपर रविवार को शिफ्ट किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डीयू के नए परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 6ठे और 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 मई से शुरू होकर अगले 14 दिनों तक चलेंगी, जिसमें छात्रों को राहत देने के लिए एक दिन छोड़कर पेपर आयोजित किए जाएंगे. इसके तुरंत बाद 2रे और 4थे सेमेस्टर की परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से शुरू होंगी और 14 जून तक सभी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी. इस पूरे शेड्यूल का सबसे बड़ा बदलाव संडे एग्जाम है, जिसके तहत कुछ खास विषयों की परीक्षाएं रविवार को भी आयोजित की जाएंगी ताकि पूरा सत्र समय पर समाप्त हो सके.

NEP 2020 के तहत पहली बार 4th ईयर के पेपर

इस बार की परीक्षा प्रणाली इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चौथे वर्ष (8वें सेमेस्टर) के छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इस वजह से परीक्षार्थियों की संख्या और पेपरों के सेट में भारी बढ़ोतरी हुई है. विश्वविद्यालय का कहना है कि यह नया शेड्यूल छात्रों के नौकरी के अवसरों और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है.

छात्रों में असमंजस और राहत

हालांकि रविवार को परीक्षा होने से कुछ छात्र असुविधा महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का मानना है कि एक दिन छोड़कर परीक्षा होने से छात्रों को रिवीजन के लिए बेहतर समय मिलेगा. विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि रविवार के सफल संचालन के लिए स्टाफ और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए.

ये भी पढ़ें: JSSC CGL Recruitment 2026: 615 पदों के लिए 1 जून से शुरू होंगे आवेदन; jssc.nic.in...

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

DU Exam Date Sheet 2026

Trending news

6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
suvendu adhikari
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
Punjab
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
suvendu adhikari
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
thalapathy vijay
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
Indian Ship Hit in Hormuz Strait
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
PM Modi
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला Bulldozer, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
Ancient Shiv Mandir
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला Bulldozer, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
BJP MLA Suvendu Adhikari
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
iran
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान