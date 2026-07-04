/Delhi University VC: योगेश सिंह फिर बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति, लगातार दूसरी बार मिली जिम्मेदारी; जानें उनकी पढ़ाई-लिखाई

DU Vice Chancellor Yogesh Singh Education: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के वाइस चांसलर के रूप में फिर से चुने गए प्रो. योगेश सिंह ने इतिहास रच दिया है. इस पद को लगातार दूसरी बार संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में उनका नया कार्यकाल तत्काल प्रभाव से लागू होगा. ये नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है. प्रो. योगेश सिंह का पहला कार्यकाल कई अहम शैक्षणिक सुधारों, नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के क्रियान्वयन और विश्वविद्यालय में डिजिटल और शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है.