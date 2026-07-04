Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /Delhi University VC: योगेश सिंह फिर बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति, लगातार दूसरी बार मिली जिम्मेदारी; जानें उनकी पढ़ाई-लिखाई

Delhi University VC: योगेश सिंह फिर बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति, लगातार दूसरी बार मिली जिम्मेदारी; जानें उनकी पढ़ाई-लिखाई

DU Vice Chancellor Yogesh Singh Education: दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. योगेश सिंह को लगातार दूसरी बार कुलपति नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति के बाद एक बार फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कमान संभालेंगे. आइए उनकी पढ़ाई-लिखाई और अब तक के शैक्षणिक और प्रशासनिक करियर के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:20 PM IST
Delhi University VC: योगेश सिंह फिर बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति, लगातार दूसरी बार मिली जिम्मेदारी; जानें उनकी पढ़ाई-लिखाई
Image Credit: yogesh singh vc du education qualificationSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तिरुपति में 1880 करोड़, वैष्णो देवी में 250 करोड़; यहां कौन संभालता है अरबों का दान
temple donation51 min ago
2
Alpha54 min ago
3
Goldy Dhillon54 min ago
4
FIFA World Cup 202656 min ago
5
America power crisis58 min ago