GK Quiz: भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहां है?

General Knowledge Question and Answer: ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं और जॉब इंटरव्यू में जीके से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल और जवाब आपकी तैयारियों में कुछ मदद कर सकते हैं. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 10 क्वेचन और आंसर, जिन्हें पहले आप खुद से जवाब देनी की कोशिश करें.

1. सवाल- प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था?

जवाब- प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था.

2. सवाल- बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जो E से शुरू होता है और E पर ही खत्म होता है?

जवाब- Envelope

3. सवाल- ऐसी कौन-सी चीज है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है?

जवाब- आंखें

4. सवाल- द्रविड़ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है?

जवाब- तमिलनाडु

5. सवाल- हरित क्रांति (Green Revolution) का श्रेय किसे जाता है?

जवाब- डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन

6. सवाल- अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था?

जवाब- अर्थशास्त्र

7. सवाल- प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था?

जवाब- 23 June 1757

8. सवाल- किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है?

जवाब- केरल

9. सवाल- दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है?

जवाब- दुनिया सा सबसे बड़ा जीवित सरीसृप खारे पानी का मगरमच्छ है.

10. सवाल- भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहां है?

जवाब- भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर स्थित है. (7,407 फीट)

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.