NEET परीक्षा पर सरकार का महा-ऐक्शन! खुफिया एजेंसियों के साथ शिक्षा मंत्री की सीक्रेट मीटिंग; Telegram-Google-Meta को मिला अल्टीमेटम

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को लेकर एक बार फिर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है. फेक पेपर लीक, वायरल मैसेज और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. इसी को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की. इस बैठक में परीक्षा की सुरक्षा से लेकर Telegram और सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारियों तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई. सरकार अब ऐसे चैनलों और नेटवर्क्स पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, जो परीक्षा से पहले डर और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं.

NEET परीक्षा पर सरकार इतनी सख्त क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET-UG दोबारा परीक्षा को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की. इस बैठक में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया विभाग, शिक्षा मंत्रालय और NTA के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. मंत्री ने साफ कहा कि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. इसके लिए हर स्तर पर कड़ी निगरानी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है. बैठक में परीक्षा केंद्रों से लेकर डिजिटल सुरक्षा तक हर पहलू की समीक्षा की गई. अधिकारियों को पहले से संभावित कमजोरियों की पहचान करने और समय रहते सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

Telegram चैनलों पर क्या शक है?

सरकार की सबसे बड़ी चिंता सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी को लेकर है. Meta, Google और Telegram के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में बताया गया कि बड़ी परीक्षाओं से पहले कई Telegram चैनल अचानक सक्रिय हो जाते हैं. ये चैनल फेक पेपर लीक, क्लिकबेट कंटेंट और बिना पुष्टि वाली खबरें फैलाकर छात्रों में डर और भ्रम पैदा करते हैं. अधिकारियों ने बताया कि कई लिंक छात्रों को नकली ग्रुप्स और ऑटोमेटेड बॉट्स तक पहुंचा देते हैं. इससे अफवाहें तेजी से फैलती हैं और परीक्षा का माहौल खराब होता है. सरकार ने इसे गंभीर खतरा मानते हुए सोशल मीडिया कंपनियों से तुरंत सहयोग मांगा है.

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खुफिया एजेंसियों ने क्या खुलासा किया?

बैठक में खुफिया एजेंसियों ने बताया कि कई संदिग्ध चैनल कुछ सीमित फोन नंबरों के जरिए संचालित किए जा रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि यह काम किसी संगठित नेटवर्क या गिरोह द्वारा किया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि इन चैनलों का मकसद छात्रों को गुमराह करना और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करना है. इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे नेटवर्क्स के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले फेक न्यूज फैलाने वाले चैनलों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक और हटाया जाए ताकि छात्रों में अनावश्यक डर न फैले.

#WATCH | Union Education Minister Dharmendra Pradhan chaired a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies regarding the upcoming NEET-UG Re-examination, stressing the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a… pic.twitter.com/gViPX20Qdy — ANI (@ANI) May 20, 2026

छात्रों के भरोसे के लिए क्या करेगी सरकार?

सरकार ने साफ किया है कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया कंपनियों को शिक्षा मंत्रालय, NTA और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने को कहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों को गुमराह करने वाली खबरों को तेजी से रोकना बेहद जरूरी है. सरकार चाहती है कि परीक्षा का माहौल शांत और भरोसेमंद बना रहे. साथ ही छात्रों और अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी वायरल मैसेज या पेपर लीक के दावे पर बिना पुष्टि भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें.