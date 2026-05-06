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स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर फैसले पर होगी नजर! क्या बदल देगी SMC Guidelines 2026?

Education Ministry Dharmendra Pradhan: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एसएमसी गाइडलाइंस 2026 जारी कर दी हैं. नई गाइडलाइंस के तहत अब स्कूल प्रबंधन, बच्चों की पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी योजनाओं और अभिभावकों की भागीदारी पर खास फोकस रहेगा. जानिए क्या बदलने वाला है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 06, 2026, 07:06 PM IST
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स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर फैसले पर होगी नजर! क्या बदल देगी SMC Guidelines 2026?
स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर फैसले पर होगी नजर! क्या बदल देगी SMC Guidelines 2026?

SMC Guidelines 2026: स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होते, बल्कि बच्चों के भविष्य की नींव भी यहीं तैयार होती है. अब इसी नींव को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एसएमसी गाइडलाइंस 2026 जारी कर दी हैं, जिसका मकसद स्कूल प्रबंधन को ज्यादा मजबूत, उचित और जिम्मेदार बनाना है. नई गाइडलाइंस के तहत अब माता-पिता, शिक्षक और स्थानीय समुदाय मिलकर स्कूल के विकास में भागीदारी करेंगे. सर्वर से लेकर बच्चों की पढ़ाई, भवन, सरकारी योजनाएं और स्कूल विकास तक, हर चीज पर अब ज्यादा फोकस रहेगा. माना जा रहा है कि इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

क्या है एसएमसी का नया रोल?

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एसएमसी गाइडलाइंस 2026 में स्कूल प्रबंधन समिति को स्कूल और समाज के बीच मजबूत कड़ी बताई गई है. नई व्यवस्था के अनुसार हर नए अकादमी सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर एसएमसी का गठन करना जरूरी होगा. इसमें अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय प्रतिनिधि और शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे. कमेटी का आकार स्कूल में छात्रों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा, जिसमें 12 से 25 सदस्य हो सकते हैं. सरकार चाहती है कि स्कूल प्रबंधन पूरी तरह लोकतांत्रिक, समावेशी और सभी की भागीदारी वाला हो, ताकि निर्णय बच्चों के हित को ध्यान में रखकर जा सके.

अब हर महीने होगी मीटिंग?

नई गाइडलाइंस के अनुसार अब SMC की मीटिंग हर महीने कम से कम एक बार करना अनिवार्य होगा. किसी भी निर्णय के लिए कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की नामांकन जरूरी होगी. स्कूलों को अलग-अलग संस्थाओं के हिसाब से सब-कमेटियां बनाने की भी सलाह दी गई है. इसमें एकेडमिक कमेटी, स्कूल बिल्डिंग कमेटी और छात्र कल्याण से जुड़ी टीमें शामिल हो सकती हैं. इसका उद्देश्य यह है कि पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों की सुविधाओं पर अलग-अलग स्तर पर काम किया जा सके. इससे स्कूलों में जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ने की उम्मीद है.

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तीन साल का प्लान क्यों जरूरी?

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा तीन साल का स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी SDP है. हर स्कूल को अब अगले तीन साल का डेवलपमेंट प्लान तैयार करना होगा, जिसे हर साल अपडेट भी किया जाएगा. इस योजना में पढ़ाई की गुणवत्ता, भवन सुधार, मजदूरों की ज़रूरत और बच्चों के बेहतर भविष्य से जुड़े लक्ष्य तय किए जाएंगे. एसएमसी को लाभार्थियों, पूर्व छात्रों, स्थानीय संगठनों और सीएसआर के माध्यम से संसाधन जुटाने की ज़िम्मेदारी भी दी गई है. इससे स्कूलों को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का सहयोग मिलने की उम्मीद है.

किन योजनाओं पर रहेगी नजर?

नई गाइडलाइंस के तहत एसएमसी अब शिक्षा मंत्रालय की कई अहम योजनाओं की निगरानी भी करेगी. इसमें समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, पीएम श्री और उल्लास जैसी योजनाएं शामिल हैं. साथ ही छात्र उपस्थिति, शिक्षकों की भागीदारी, छात्रावास की सुविधाएं और पढ़ाई के आयोजनों पर भी नजर रखी जाएगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कदम समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. अब स्कूलों में हर फैसला छात्रों की ज़रूरत को केंद्र में तय किया जाएगा.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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