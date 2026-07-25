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कभी VC नियुक्ति, कभी NCERT बवाल... इन 10 विवादों के भंवर में फंसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का पूरा कार्यकाल

करीब साढ़े चार साल तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेज दिया है. NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बीच उनके कार्यकाल के बड़े शिक्षा विवाद, NTA, UGC-NET, CBSE, NCERT और नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों को जानिए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 25, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:40 PM IST
कभी VC नियुक्ति, कभी NCERT बवाल... इन 10 विवादों के भंवर में फंसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का पूरा कार्यकाल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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