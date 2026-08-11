/ब्रिटिश राज ने भारत से कितना धन निकाला; $45 ट्रिलियन के दावे के पीछे क्या है इतिहास?

अगर 19वीं और 20वीं सदी में जापान एक बड़ी औद्योगिक शक्ति बन सकता था, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया? यह सवाल केवल भारतीयों की मेहनत, तकनीकी क्षमता या सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर देखना अधूरा होगा. इसका जवाब भारत के आर्थिक इतिहास में भी तलाशना जरूरी है.
जापान ने मेइजी काल में तेजी से औद्योगीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए. उसने पश्चिमी तकनीक और मशीनरी का आयात किया, रेलवे और टेलीग्राफ नेटवर्क विकसित किए और विभिन्न उद्योगों को आगे बढ़ाया. दूसरी ओर, औपनिवेशिक भारत में बड़ी समस्या यह थी कि देश के पास औद्योगिक निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बच रहे थे. इसी दौर में भारत को कई गंभीर अकालों का भी सामना करना पड़ा.
भारतीय आर्थिक इतिहास में ‘Drain of Wealth’ यानी धन की निकासी की अवधारणा नई नहीं है. 19वीं सदी में दादाभाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे भारतीय चिंतकों ने तर्क दिया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था भारत की संपत्ति को बाहर ले जा रही थी और इसके कारण देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था.
बाद में आर्थिक इतिहासकार उ्त्सा पटनायक ने इसी अवधारणा का दोबारा अध्ययन किया और भारत से औपनिवेशिक काल में बाहर गई संपत्ति का अनुमान लगाने का प्रयास किया. उनके 2017 के शोध में 1765 से 1938 के बीच भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति निकाले जाने का अनुमान सामने आया. यह आंकड़ा आज के ब्रिटेन के वार्षिक GDP के लगभग 15 गुना के बराबर बताया गया है.
ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भारतीय बाजार और व्यापार पर कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया. भारत से सामान विदेश भेजा जाता था, लेकिन भारतीय उत्पादकों को भुगतान करने की व्यवस्था भी औपनिवेशिक राजस्व प्रणाली से जुड़ी हुई थी.
पटनायक के विश्लेषण के अनुसार, कंपनी भारत में वसूले गए करों से भारतीय निर्यातकों को भुगतान करती थी. इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय वस्तुओं के निर्यात के बदले देश में वास्तविक विदेशी धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हुआ. भारत में पैदा हुए राजस्व का इस्तेमाल भारतीय उत्पादों की खरीद के लिए किया गया.
इस व्यवस्था को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि व्यापार से होने वाली कमाई और भारत में रहने वाली वास्तविक आय के बीच कितना अंतर था. यही अंतर आगे चलकर ‘धन की निकासी’ के तर्क का महत्वपूर्ण आधार बना.
ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन के शासन में भी औपनिवेशिक व्यापार व्यवस्था का एक अलग स्वरूप जारी रहा. भारत से सामान खरीदने वाले विदेशी खरीदारों का भुगतान ब्रिटिश वित्तीय प्रणाली से जुड़ा हुआ था. पटनायक के अनुसार, भारत में ब्रिटेन द्वारा वसूले गए करों का एक हिस्सा लंदन स्थानांतरित किया जाता था और उसी से भारतीय निर्यात के भुगतान की व्यवस्था की जाती थी.
इस प्रक्रिया में भारत से होने वाली निर्यात आय का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में ही रह जाता था. भारतीयों को निर्यात के बदले जिस राशि का भुगतान मिलता था, उसका संबंध पहले भारत में वसूले गए करों से था. इस दृष्टि से भारत के निर्यात से मिलने वाली विदेशी मुद्रा और वास्तविक आर्थिक लाभ के बीच बड़ा अंतर पैदा हुआ.
भारत उस दौर में दुनिया के साथ बड़ा व्यापार अधिशेष रखने वाले देशों में शामिल था. सामान्य आर्थिक परिस्थिति में ऐसा अधिशेष मशीनरी, तकनीक, उद्योग और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था.
जापान ने लगभग इसी दौर में पश्चिमी तकनीक हासिल करके औद्योगिक विकास को गति दी. लेकिन भारत में निर्यात से उत्पन्न संसाधनों का इस्तेमाल उसी स्तर पर घरेलू औद्योगिकीकरण के लिए नहीं हो पाया. पटनायक के शोध का मुख्य तर्क यही है कि औपनिवेशिक व्यवस्था ने भारत की विदेशी कमाई को देश के भीतर निवेश होने से रोक दिया.
धन की निकासी केवल भारतीय वस्तुओं के निर्यात तक सीमित नहीं थी. पटनायक के अनुसार, ब्रिटेन ने भारत से आयात किए गए सामान को अन्य बाजारों में अधिक कीमत पर बेचकर भी लाभ कमाया. इसके अलावा भारत से वसूले गए करों का इस्तेमाल औपनिवेशिक प्रशासन और युद्धों के खर्च में भी किया गया.
इस तरह भारत की अर्थव्यवस्था से निकले संसाधन ब्रिटिश साम्राज्य के संचालन में इस्तेमाल होते रहे. पटनायक का तर्क है कि इन संसाधनों ने ब्रिटेन को यूरोप और यूरोपीय आबादी वाले अन्य क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने में भी मदद की.
दादाभाई नौरोजी और आरसी दत्त ने ब्रिटिश शासन के दौरान ही इस बात पर सवाल उठाया था कि भारत की संपत्ति किस तरह बाहर जा रही है. पटनायक का अध्ययन इस पुराने तर्क को एक अनुमानित आर्थिक संख्या देने की कोशिश करता है.
उनका कहना है कि 18वीं और 19वीं सदी में विकसित पश्चिमी पूंजीवाद के इतिहास पर चर्चा करते समय उपनिवेशों से होने वाले संसाधन हस्तांतरण को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया. उनके अनुसार, भारत से बाहर गई संपत्ति ने ब्रिटेन को पूंजी उपलब्ध कराई, जिसका इस्तेमाल आगे दूसरे क्षेत्रों के विकास में भी हुआ.
पटनायक ने 1765 से 1938 के बीच धन की निकासी को चार अलग-अलग अवधियों में बांटकर उसका अनुमान लगाया. प्रत्येक अवधि के मध्य बिंदु को आधार बनाकर राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज दर से वर्तमान मूल्य की गणना की गई. उनके अनुसार, इस प्रक्रिया से कुल राशि करीब £9.2 ट्रिलियन आती है, जिसे डॉलर में करीब 45 ट्रिलियन डॉलर बताया गया.
हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी भी जरूरी है. यह आंकड़ा किसी बैंक खाते में मौजूद रकम या आज की मुद्रा में वास्तविक रूप से हस्तांतरित की गई राशि नहीं है. यह ऐतिहासिक आर्थिक प्रवाह को एक निश्चित ब्याज दर से वर्तमान मूल्य में बदलने पर आधारित अनुमान है.
पटनायक के अनुसार, वास्तविक आर्थिक नुकसान की गणना केवल बाहर गई रकम से नहीं की जा सकती. यदि किसी देश में कर के रूप में पैसा लिया जाए और उसका बड़ा हिस्सा उसी अर्थव्यवस्था में खर्च न हो, तो घरेलू आय और रोजगार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
उनके अध्ययन में यह तर्क दिया गया है कि भारत में करों से प्राप्त राशि का वह हिस्सा जो देश के भीतर खर्च नहीं हुआ, संभावित आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता था. इस कारण धन की निकासी का वास्तविक प्रभाव केवल मूल रकम से कहीं अधिक हो सकता है, हालांकि ऐसे व्यापक प्रभाव को सटीक संख्या में बदलना बेहद कठिन है.
45 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान इतना बड़ा है कि ब्रिटेन द्वारा इतनी राशि का वास्तविक भुगतान करना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन होगा. यह रकम ब्रिटेन की मौजूदा वार्षिक GDP से कई गुना अधिक है.
इसलिए ‘reparations’ यानी ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति का सवाल केवल आर्थिक गणना का विषय नहीं है. इसमें इतिहास, नैतिक जिम्मेदारी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और औपनिवेशिक विरासत जैसे कई पहलू शामिल हैं. पटनायक के शोध का महत्व मुख्य रूप से इस बहस को आर्थिक आंकड़ों और ऐतिहासिक व्यापार व्यवस्था के आधार पर सामने लाने में है.
भारत के औपनिवेशिक आर्थिक इतिहास को समझने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे, टेलीग्राफ या अन्य आधुनिक संस्थान बने. यह भी देखना जरूरी है कि इन परियोजनाओं के लिए संसाधन कहां से आए, भारतीय राजस्व का कितना हिस्सा देश के भीतर खर्च हुआ और व्यापार से उत्पन्न आय का वास्तविक लाभ किसे मिला.
45 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा एक ऐतिहासिक आर्थिक अनुमान है, सर्वसम्मत तथ्य नहीं. इसकी गणना की पद्धति और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की व्याख्या पर अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों के बीच बहस संभव है. लेकिन ‘Drain of Wealth’ की अवधारणा भारत के औपनिवेशिक इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण नजरिया देती है. यही कारण है कि आज भी भारत के आर्थिक विकास, औद्योगीकरण और ब्रिटिश शासन की विरासत पर चर्चा में यह विषय बार-बार सामने आता है.