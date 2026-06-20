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Do You Know: 21 जून को सबसे लंबा दिन, दोपहर में कहीं छोटी तो कहीं गायब हो जाती है परछाई, क्या है कारण?

Longest Day on Earth Explainer: क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? या ऐसा कौन सा दिन है जहां दोपहर के समय सूरज की किरणों के बाद भी इंसान की परछाई नहीं बनती है या अगर दिखती भी है तो वो बहुत छोटी होती है. इसके पीछ वैज्ञानिक कारण क्या है, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 20, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:29 PM IST
Do You Know: 21 जून को सबसे लंबा दिन, दोपहर में कहीं छोटी तो कहीं गायब हो जाती है परछाई, क्या है कारण?
Image Credit: longest day science facts

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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