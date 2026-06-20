21 June 2026: Longest Day on Earth Explainer: शायद ये तो आप जानते ही होंगे कि धरती पर सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को होता है. कब सुबह से रात हो जाती है उस दिन पता ही नहीं चलता है. इस दिन को शीतकालीन संक्रांति (Winter Solstice) कहा जाता है जो भारत सहित उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) में होता है. जबकि, दक्षिणी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन 20 या 21 जून को होता है. जैसे छोटा दिन अपने समय घट जाने के कारण जाना जाता है, ठीक वैसे ही बड़ा दिन भी समय बढ़ने की वजह से जाना जाता है. साल का सबसे लंबा या बड़ा दिन 21 जून को है.
साल 2026 में 21 जून, रविवार को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध के देशों में सबसे लंबा दिन रहेगा. भारत समेत उत्तरी गोलार्ध में इस दिन दोपहर का समय सबसे अधिक और रात सबसे छोटी होती है. इस खगोलीय घटना को ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice) कहा जाता है.
21 जून को देश के कई हिस्सों में दिन की अवधि करीब 13 घंटे 58 मिनट तक रह सकती है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के कारण इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है. साल के सबसे लंबे दिन के मौके पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, लेकिन उसकी धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है. इसी झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के तालमेल के कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं और दिन-रात की अवधि में अंतर देखने को मिलता है.
नासा (NASA) के खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, 21 जून को धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव की स्थिति में होता है. यही वजह है कि भारत, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया के अधिकांश देशों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात लेकर आता है. वहीं, दक्षिणी गोलार्ध के देशों में इसी दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है.
कर्क रेखा के आसपास सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ने के कारण सूर्य आकाश में अपनी सबसे ऊंची स्थिति के करीब दिखाई देता है. इस समय पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिक झुका होता है, जिसके चलते सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होने तक आकाश में अपेक्षाकृत लंबा रास्ता तय करता है. यही वजह है कि 21 जून को भारत में दिन की अवधि बढ़कर करीब 13 घंटे 58 मिनट तक पहुंच जाती है, जबकि रात की अवधि घटकर लगभग 10 से 11 घंटे रह जाती है. इसीलिए 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात माना जाता है.
21 जून को सिर्फ दिन ही लंबा नहीं होता, बल्कि दोपहर के समय एक दिलचस्प खगोलीय घटना भी देखने को मिलती है. विज्ञान की भाषा में इसे 'जीरो शैडो डे' (Zero Shadow Day) कहा जाता है. इस दौरान कर्क रेखा के आसपास कुछ स्थानों पर सूर्य लगभग सिर के ठीक ऊपर पहुंच जाता है, जिससे वस्तुओं की परछाई बेहद छोटी हो जाती है या कुछ समय के लिए लगभग गायब सी दिखाई देती है.
हालांकि, ये स्थिति सिर्फ सीमित क्षेत्रों में और थोड़े समय के लिए ही देखने को मिलती है. भारत के अधिकांश हिस्सों में इस दौरान परछाई पूरी तरह गायब नहीं होती, बल्कि सामान्य दिनों की तुलना में काफी छोटी दिखाई देती है.