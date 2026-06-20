21 June 2026: Longest Day on Earth Explainer: शायद ये तो आप जानते ही होंगे कि धरती पर सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को होता है. कब सुबह से रात हो जाती है उस दिन पता ही नहीं चलता है. इस दिन को शीतकालीन संक्रांति (Winter Solstice) कहा जाता है जो भारत सहित उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) में होता है. जबकि, दक्षिणी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन 20 या 21 जून को होता है. जैसे छोटा दिन अपने समय घट जाने के कारण जाना जाता है, ठीक वैसे ही बड़ा दिन भी समय बढ़ने की वजह से जाना जाता है. साल का सबसे लंबा या बड़ा दिन 21 जून को है.