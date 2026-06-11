Oldest Tree: इतिहास का सबसे पुराना पेड़; क्या सच में 5484 साल से जिंदा?

कल्पना कीजिए कि कोई पेड़ तब भी खड़ा था, जब मिस्र के पिरामिड पूरी तरह नहीं बने थे, जब दुनिया के कई बड़े साम्राज्य अस्तित्व में भी नहीं आए थे और जब इंसान इतिहास लिखना सीख ही रहा था. सुनने में यह किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन दक्षिणी चिली के जंगलों में मौजूद एक विशाल साइप्रेस यानी सनौवर का पेड़ वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला संकेत दे रहा है. वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पेड़ करीब 5,484 साल पुराना हो सकता है. अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो यह धरती पर मौजूद सबसे पुराना जीवित पेड़ होगा. इसकी उम्र को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहस भी जारी है, लेकिन एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है और प्रकृति का एक अनमोल खजाना है.
इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सबसे पुराने पेड़ का दावा रखने वाला यह विशाल सनौवर दक्षिणी चिली के अलर्स कोस्तेरो नेशनल पार्क में स्थित है. यह पेड़ अलर्से प्रजाति का साइप्रेस ट्री है, जो अब विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही प्रजातियों में गिना जाता है. अपनी असाधारण उम्र के कारण वैज्ञानिकों ने इसे प्यार से “ग्रेट ग्रैंडफादर” नाम दिया है. इस पेड़ का तना लगभग चार मीटर व्यास का है और इसकी ऊंचाई भी काफी प्रभावशाली है. पेड़ की सतह पर एल्गी, फंगस और छोटी झाड़ियां तक उग चुकी हैं, जो इसकी लंबी उम्र का संकेत देती हैं. हजारों वर्षों से यह पेड़ मौसम, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी जीवित खड़ा है. यही वजह है कि यह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि धरती के इतिहास का जीवंत दस्तावेज माना जा रहा है.
पेरिस स्थित क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल साइंसेस लेबोरेटरी के इकोलॉजिस्ट जोनाथन बारिचविच और उनकी टीम ने इस पेड़ की उम्र का अनुमान लगाने के लिए आधुनिक कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया. आमतौर पर पेड़ों की उम्र उनके तने के अंदर मौजूद छल्लों यानी रिंग्स की गिनती करके पता की जाती है. लेकिन इस पेड़ का तना इतना मोटा है कि उसके सभी छल्लों तक पहुंचना संभव नहीं था. इसलिए वैज्ञानिकों ने उपलब्ध आंकड़ों और विकास पैटर्न को कंप्यूटर मॉडल में डालकर इसकी संभावित उम्र निकाली. उनके अनुसार यह पेड़ लगभग 5,484 साल पुराना है. जोनाथन का कहना है कि मॉडल ने इसके जीवनकाल के करीब 80 प्रतिशत हिस्से का सटीक विश्लेषण किया है. केवल 20 प्रतिशत संभावना ऐसी है कि इसकी वास्तविक उम्र अनुमान से कम हो. इसके बावजूद वैज्ञानिकों को भरोसा है कि यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित पेड़ों में शामिल है.
हालांकि यह दावा काफी रोमांचक है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में इस पर पूरी तरह सहमति नहीं है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किसी पेड़ की उम्र की पुष्टि के लिए उसके सभी वृक्ष-छल्लों की गिनती सबसे भरोसेमंद तरीका होता है. चूंकि इस पेड़ के केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए कुछ वैज्ञानिक अनुमान को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. फिर भी कई विशेषज्ञ इस अध्ययन को काफी मजबूत मानते हैं. कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ट्री रिंग लेबोरेटरी के निदेशक एड कुक ने कहा कि बिना अंदरूनी छल्लों की गणना के सटीक उम्र बताना कठिन होता है, लेकिन जोनाथन द्वारा अपनाई गई तकनीक काफी विश्वसनीय मानी जा सकती है. एड कुक के अनुसार भले ही सटीक संख्या पर बहस हो, लेकिन यह लगभग तय है कि यह पेड़ 5,000 साल से अधिक पुराना है. यही तथ्य इसे दुनिया के सबसे अद्भुत जीवित प्राकृतिक चमत्कारों में शामिल कर देता है.
अब तक दुनिया के सबसे पुराने जीवित पेड़ का रिकॉर्ड अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित व्हाइट माउंटेन्स में खड़े ब्रिस्टलकोन पाइन “मेथुसेलाह” के नाम था. इस प्रसिद्ध पेड़ की उम्र करीब 4,853 साल मानी जाती है. दशकों से मेथुसेलाह को धरती का सबसे पुराना ज्ञात जीवित पेड़ माना जाता रहा है. लेकिन चिली के “ग्रेट ग्रैंडफादर” की अनुमानित उम्र 5,484 साल बताई जा रही है, जो मेथुसेलाह से लगभग 600 वर्ष अधिक है. यदि भविष्य के शोध इस अनुमान की पुष्टि कर देते हैं, तो यह पेड़ आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ बन सकता है. यह उपलब्धि केवल एक रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि प्रकृति के कुछ जीव कितनी अविश्वसनीय अवधि तक जीवित रह सकते हैं. हजारों वर्षों से खड़ा यह पेड़ मानव इतिहास के कई युगों का मौन गवाह रहा है और आज भी वैज्ञानिकों को नई जानकारियां दे रहा है.