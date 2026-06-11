Oldest Tree: इतिहास का सबसे पुराना पेड़; क्या सच में 5484 साल से जिंदा?

हालांकि यह दावा काफी रोमांचक है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में इस पर पूरी तरह सहमति नहीं है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किसी पेड़ की उम्र की पुष्टि के लिए उसके सभी वृक्ष-छल्लों की गिनती सबसे भरोसेमंद तरीका होता है. चूंकि इस पेड़ के केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए कुछ वैज्ञानिक अनुमान को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. फिर भी कई विशेषज्ञ इस अध्ययन को काफी मजबूत मानते हैं. कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ट्री रिंग लेबोरेटरी के निदेशक एड कुक ने कहा कि बिना अंदरूनी छल्लों की गणना के सटीक उम्र बताना कठिन होता है, लेकिन जोनाथन द्वारा अपनाई गई तकनीक काफी विश्वसनीय मानी जा सकती है. एड कुक के अनुसार भले ही सटीक संख्या पर बहस हो, लेकिन यह लगभग तय है कि यह पेड़ 5,000 साल से अधिक पुराना है. यही तथ्य इसे दुनिया के सबसे अद्भुत जीवित प्राकृतिक चमत्कारों में शामिल कर देता है.