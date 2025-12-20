Advertisement
Do You Know: अंग्रेजी में एग, हिंदी में अंडा... संस्कृत में क्या है अंडे का नाम? 99% लोग नहीं दे पाते जवाब

Do You Know: अंग्रेजी में एग, हिंदी में अंडा कहा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा में अंडे का नाम क्या होता है? आप इसका जवाब क्या जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए जान लेते हैं.

Dec 20, 2025, 10:35 AM IST
Do You Know What is egg called in Sanskrit: सर्दी हो या गर्मी, कुछ घरों की रसोई में सुबह का नाश्ता अंडा होता है। प्रोटीन युक्त अंड एगेटेरियन, मांसाहारी और जिम करने वाले ज्यादातर लोगों की पहली पसंद में से एक होता है. दुनिया भर में अंडा का सेवन करने वालों की संख्या कम नहीं है. खासतौर पर सर्दियों के मौसम में अंडा का सेवन ज्यादा बढ़ जाता है. शरीर को गर्मी और प्रोटीन देने वाला अंडा अंग्रेजी भाषा में एग के नाम से जाना जाता है. जबकि, हिंदी भाषा में अंडा या अंडे के नाम से जानते हैं लेकिन संस्कृति में अंडे को क्या कहते हैं? इसका जवाब 99% लोग तो जानते ही नहीं है? क्या आप उन 1% लोगों में हैं जो अंडे को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं और अंडे से संबंधित जीके सवाल-जवाब बताते हैं.

सवाल 1 :- किस देश में सबसे ज्यादा अंडे होते हैं?

जवाब:- चीन एक ऐसा देश है जिसे सबसे ज्यादा अंडे के लिए भी जाना जाता है.

सवाल 2 :- दुनिया में भारत का स्थान अंडा उत्पादक देश में किस स्थान पर है?

जवाब:- दुनिया भर में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अंडा उत्पादक देश के तौर पर जाना जाता है.

सवाल 3 :- भारत में अंडे का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है?

जवाब:- भारत में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है.

सवाल 4 :- भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है?

जवाब:- तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य भारत में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन के लिए जाना जाता है.

सवाल 5 :- अंडे का संस्कृत में क्या नाम है?

जवाब:- संस्कृत भाषा में अंडे को अण्ड या अण्डम् कहा जाता है। इसके अलावा कोश या कोशक नाम भी होता है.

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

