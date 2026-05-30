Advertisement
trendingNow13233297
Hindi Newsशिक्षासरकारी अफसरों की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों बिछाया जाता है? ब्रिटिश काल से जुड़ा है इसका इतिहास

सरकारी अफसरों की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों बिछाया जाता है? ब्रिटिश काल से जुड़ा है इसका इतिहास

सरकारी अफसरों की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों बिछाया जाता है? जानिए ब्रिटिश काल से चली आ रही इस परंपरा का इतिहास, गर्मी और हाइजीन से इसका संबंध और आज भी सरकारी दफ्तरों में इसके बने रहने की वजह.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 30, 2026, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकारी अफसरों की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों बिछाया जाता है? ब्रिटिश काल से जुड़ा है इसका इतिहास

अगर आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में गए हैं, तो आपने बड़े अधिकारियों की कुर्सी पर सफेद रंग का तौलिया जरूर देखा होगा. आधुनिक दौर में जब एयर कंडीशनर, आरामदायक कुर्सियां और बेहतर ऑफिस सुविधाएं मौजूद हैं, तब भी यह परंपरा जारी है. कई लोग इसे सिर्फ सजावट या औपचारिकता समझते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास छिपा हुआ है. यह सफेद तौलिया सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि सरकारी कार्य संस्कृति और प्रशासनिक परंपरा का हिस्सा बन चुका है. इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और आज भी यह सरकारी कार्यालयों में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है.

ब्रिटिश काल से कैसे शुरू हुई यह परंपरा?

कुर्सी पर सफेद तौलिया बिछाने की परंपरा अंग्रेजों के शासनकाल से जुड़ी मानी जाती है. उस समय न तो पक्की सड़कें थीं और न ही आधुनिक परिवहन के साधन. अंग्रेज अधिकारी अक्सर घोड़ों पर लंबी यात्राएं करते थे, जिससे उनके कपड़ों और शरीर पर धूल-मिट्टी तथा पसीना जमा हो जाता था. ऐसे में सफेद तौलिया साफ-सफाई बनाए रखने का आसान तरीका बन गया. धीरे-धीरे यह अधिकारियों की पहचान का हिस्सा बन गया. समय के साथ यह परंपरा सरकारी कार्यालयों तक पहुंची और अफसरों की कुर्सियों पर तौलिया बिछाने का चलन शुरू हो गया, जो बाद में प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा बन गया.

गर्मी और पसीने से इसका क्या संबंध था?

पुराने समय में सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. 1980 के दशक तक अधिकांश दफ्तरों में केवल पंखे होते थे, जो गर्मी के दिनों में ज्यादा राहत नहीं दे पाते थे. ऐसे माहौल में अधिकारियों को लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता था. सफेद तौलिया पसीना सोखने का काम करता था और कुर्सी को गंदा होने से बचाता था. यही वजह थी कि यह तौलिया एक तरह से आराम और स्वच्छता का साधन बन गया. सरकारी वाहनों, खासकर एम्बेसडर कारों और जीपों में भी इसका इस्तेमाल आम था. 1990 के दशक तक यह अधिकारियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

BTech की सबसे पॉपुलर ब्रांच कौन सी है? जानिए कौन सा कोर्स दिला सकता है हाई सैलरी और 

आज भी क्यों कायम है यह परंपरा?

आज लगभग सभी सरकारी कार्यालय आधुनिक सुविधाओं और एयर कंडीशनिंग से लैस हैं. इसके बावजूद अफसरों की कुर्सियों पर सफेद तौलिया देखने को मिल जाता है. अब इसका उपयोग सिर्फ पसीना सोखने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे पद, अधिकार और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है. सरकारी व्यवस्था में कई ऐसी परंपराएं हैं जो समय के साथ प्रतीक बन गई हैं. जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष रंग की स्याही का इस्तेमाल या बड़े आकार की मेज, उसी तरह कुर्सी पर सफेद तौलिया भी प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है. यही कारण है कि तकनीक और समय बदलने के बावजूद यह परंपरा आज भी सरकारी दफ्तरों में जीवित है.

साहिब, सिंध और सुल्तान ने चलाई थी भारत की पहली ट्रेन! तब कितनी थी टिकट की कीमत

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

government officeWhite towel on chair

Trending news

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, मारपीट के बाद कपड़े तक फाड़ डाले
Abhishek Banerjee
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, मारपीट के बाद कपड़े तक फाड़ डाले
CM के नाम पर अब तक मुहर नहीं! डीके शिवकुमार ने पहले ही बता दी शपथ ग्रहण की तारीख
Karnataka CM
CM के नाम पर अब तक मुहर नहीं! डीके शिवकुमार ने पहले ही बता दी शपथ ग्रहण की तारीख
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
Indus Waters Treaty
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
weather update
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
Abhishek Banerjee
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
Delhi news
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी CUET परीक्षा
CUET UG 2026
NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी CUET परीक्षा
नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क
J&K Anti Drug Drive
नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क
बंदूक, जिंदा कारतूस और...तृणमूल नेता पर घर से बरामद हुए कई तरह के हथियार
West Bengal news
बंदूक, जिंदा कारतूस और...तृणमूल नेता पर घर से बरामद हुए कई तरह के हथियार
उकसावे पर कैसा जवाब देता है भारत, 'ऑपरेशन सिंदूर' से जान लें: सेना प्रमुख
operation sindoor
उकसावे पर कैसा जवाब देता है भारत, 'ऑपरेशन सिंदूर' से जान लें: सेना प्रमुख