सरकारी अफसरों की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों बिछाया जाता है? ब्रिटिश काल से जुड़ा है इसका इतिहास

सरकारी अफसरों की कुर्सी पर सफेद तौलिया क्यों बिछाया जाता है? जानिए ब्रिटिश काल से चली आ रही इस परंपरा का इतिहास, गर्मी और हाइजीन से इसका संबंध और आज भी सरकारी दफ्तरों में इसके बने रहने की वजह.
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अगर आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में गए हैं, तो आपने बड़े अधिकारियों की कुर्सी पर सफेद रंग का तौलिया जरूर देखा होगा. आधुनिक दौर में जब एयर कंडीशनर, आरामदायक कुर्सियां और बेहतर ऑफिस सुविधाएं मौजूद हैं, तब भी यह परंपरा जारी है. कई लोग इसे सिर्फ सजावट या औपचारिकता समझते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास छिपा हुआ है. यह सफेद तौलिया सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि सरकारी कार्य संस्कृति और प्रशासनिक परंपरा का हिस्सा बन चुका है. इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और आज भी यह सरकारी कार्यालयों में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है.
कुर्सी पर सफेद तौलिया बिछाने की परंपरा अंग्रेजों के शासनकाल से जुड़ी मानी जाती है. उस समय न तो पक्की सड़कें थीं और न ही आधुनिक परिवहन के साधन. अंग्रेज अधिकारी अक्सर घोड़ों पर लंबी यात्राएं करते थे, जिससे उनके कपड़ों और शरीर पर धूल-मिट्टी तथा पसीना जमा हो जाता था. ऐसे में सफेद तौलिया साफ-सफाई बनाए रखने का आसान तरीका बन गया. धीरे-धीरे यह अधिकारियों की पहचान का हिस्सा बन गया. समय के साथ यह परंपरा सरकारी कार्यालयों तक पहुंची और अफसरों की कुर्सियों पर तौलिया बिछाने का चलन शुरू हो गया, जो बाद में प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा बन गया.
पुराने समय में सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. 1980 के दशक तक अधिकांश दफ्तरों में केवल पंखे होते थे, जो गर्मी के दिनों में ज्यादा राहत नहीं दे पाते थे. ऐसे माहौल में अधिकारियों को लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता था. सफेद तौलिया पसीना सोखने का काम करता था और कुर्सी को गंदा होने से बचाता था. यही वजह थी कि यह तौलिया एक तरह से आराम और स्वच्छता का साधन बन गया. सरकारी वाहनों, खासकर एम्बेसडर कारों और जीपों में भी इसका इस्तेमाल आम था. 1990 के दशक तक यह अधिकारियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बना रहा.
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आज लगभग सभी सरकारी कार्यालय आधुनिक सुविधाओं और एयर कंडीशनिंग से लैस हैं. इसके बावजूद अफसरों की कुर्सियों पर सफेद तौलिया देखने को मिल जाता है. अब इसका उपयोग सिर्फ पसीना सोखने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे पद, अधिकार और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है. सरकारी व्यवस्था में कई ऐसी परंपराएं हैं जो समय के साथ प्रतीक बन गई हैं. जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष रंग की स्याही का इस्तेमाल या बड़े आकार की मेज, उसी तरह कुर्सी पर सफेद तौलिया भी प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है. यही कारण है कि तकनीक और समय बदलने के बावजूद यह परंपरा आज भी सरकारी दफ्तरों में जीवित है.
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