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राष्ट्रपति की सुरक्षा में सिर्फ जाट, सिख और राजपूत ही क्यों? जानें आखिर क्या है वजह

राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड (PBG) भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जहां ट्रूपर्स केवल जाट, राजपूत और जाट सिख समुदायों से चुने जाते हैं. सेना के अनुसार यह परंपरा, समान कद-काठी और सेरेमोनियल जरूरतों पर आधारित विशेष व्यवस्था है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 20, 2026, 03:55 PM IST
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राष्ट्रपति की सुरक्षा में सिर्फ जाट, सिख और राजपूत ही क्यों? जानें आखिर क्या है वजह

जब भी राष्ट्रपति का काफिला निकलता है, चमचमाती वर्दी में लंबे-चौड़े घुड़सवार जवान सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं. यही हैं भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड (PBG). दिखने में भले यह यूनिट शाही और सेरेमोनियल लगे, लेकिन इसके पीछे सख्त चयन प्रक्रिया, 250 साल पुराना इतिहास और कानूनी बहसें जुड़ी हैं. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके ट्रूपर्स सिर्फ तीन समुदायों हिंदू जाट, हिंदू राजपूत और जाट सिख से ही लिए जाते हैं. आखिर क्यों बनी हुई है यह खास व्यवस्था? क्या यह परंपरा है, रणनीति है या कुछ और? आइए आसान भाषा में पूरा सच समझते हैं.

 सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट, लेकिन भर्ती नियम अलग

भारतीय सेना आज “ऑल इंडिया, ऑल क्लास” सिस्टम अपनाती है, यानी देश के किसी भी हिस्से और समुदाय से भर्ती हो सकती है. लेकिन प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इस मामले में अपवाद है. इसके ट्रूपर्स केवल तीन समुदायों हिंदू जाट, हिंदू राजपूत और जाट सिख से लिए जाते हैं और तीनों का अनुपात लगभग 33.3% रखा जाता है. हालांकि यह प्रतिबंध सिर्फ ट्रूपर्स पर लागू होता है. यूनिट के अफसर, क्लर्क और अन्य स्टाफ देश के किसी भी समुदाय से हो सकते हैं. सेना का कहना है कि यह व्यवस्था परंपरा और कार्यात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

 1773 से शुरू हुई परंपरा

इस खास यूनिट की शुरुआत 1773 में बनारस (अब वाराणसी) में हुई थी, जब उस समय के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 50 चुने हुए घुड़सवारों के साथ इसे खड़ा किया. बाद में राजा चेत सिंह ने भी 50 घुड़सवार जोड़ दिए और संख्या बढ़ती गई. आजादी से पहले इस यूनिट में पंजाबी मुस्लिम, सिख और राजपूत शामिल थे. लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान चले गए, जिससे खाली पद जाटों से भरे गए. इसी के बाद मौजूदा तीन-समुदाय वाला ढांचा स्थिर हो गया. पुरानी रेजिमेंट की परंपरा और एकजुटता बनाए रखने के लिए इसे जारी रखा गया.

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 कोर्ट में चुनौती, सेना ने क्या दिया तर्क

इस भर्ती नीति को अदालत में भी चुनौती मिली. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह संविधान के समानता अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16) के खिलाफ है. लेकिन सेना ने कोर्ट में दलील दी कि PBG एक छोटी और विशेष यूनिट है, जहां सेरेमोनियल ड्यूटी के लिए बिल्कुल एक जैसी लंबाई, कद-काठी और व्यक्तित्व जरूरी होता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि रेजिमेंटल सिस्टम अपने आप में असंवैधानिक नहीं है और इसका सैन्य उद्देश्य हो सकता है. सेना का कहना है कि यह व्यवस्था भेदभाव नहीं बल्कि “फंक्शनल जरूरत” और परंपरा पर आधारित है.

 सिर्फ शो नहीं, असली जंग के माहिर योद्धा

अक्सर लोग PBG को सिर्फ परेड और एस्कॉर्ट तक सीमित समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है. इस यूनिट का हर ट्रूपर प्रशिक्षित पैराट्रूपर होता है और एयरबोर्न ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है. ये सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाने में भी माहिर होते हैं. PBG के जवान सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र में तैनात रह चुके हैं. इसके अलावा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (IPKF) और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भी इनकी तैनाती हो चुकी है. यानी यह यूनिट परंपरा और ताकत दोनों का अनोखा संगम है.

डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Z News Hindi किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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