शिक्षा

एक बादलों से बरसे, दूसरी करे छिपकर वार- ये होता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर

Ballistic vs Cruise Missiles: आपने क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता है. चलिए आज हम आपको आसान भाषा में दोनों मिसाइलों के बीच का अंतर समझाते हैं.

Last Updated: Nov 07, 2025, 01:34 PM IST
एक बादलों से बरसे, दूसरी करे छिपकर वार- ये होता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर

Ballistic vs Cruise Missiles: मिसाइलें आमतौर पर दो प्रकार की होती हैं. एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल (Ballistic Missile) और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल(Cruise Missile). इन दोनों मिसाइलों के नाम आपने टीवी समाचार और रक्षा विशेषज्ञों की चर्चाओं और डिबेट शो में खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं. पहले क्रूज मिसाइल की बनावट, स्पीट और खासियत के बारे में जानते हैं. 

क्रूज मिसाइल (Cruise Missile)
क्रूज मिसाइल एक निर्देशित मिसाइल (guided missile) है. ये मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरती है और ये जेट इंजन के सहारे उड़ान भरती है. इसका रास्ता पहले से ही तय होता है. ये उड़ान के दौरान आपना रास्ता भी बदल सकती है. ये ऊंचाई पर नहीं, बल्कि जमीन से कुछ ऊपर धरती के समानांतर उड़ती है. ये जमीन की बनावट के अनुसार अपनी हाइट में परिवर्तन कर लेती है, ताकि रडार की पकड़ में आने से बचा जा सके. ये तय मार्ग पर अपने टारगेट की ओर बढ़ती है. 

अगर हम क्रूज मिसाइल की स्पीड की बात करें तो इसके तीन स्तर होते हैं. एक 'सबसोनिक' जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती हैं. इसके बाद आती है 'सुपरसोनिक मिसाइल'. इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 2 से 3 गुना होती है. इसके बाद आती है 'हाइपरसोनिक मिसाइलें', जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से पांच गुना से ज्यादा होती है. ब्रह्मोस मिसाइल का उदाहरण लें तो ये भारत और रूस द्वारा विकसित 'सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल' हैं.
यह भी पढ़ें: वैज्ञानिक खोज: हलक में आंखें छिपाकर रखता है ये दुर्लभ मेंढक, मुंह खोलकर देख लेता है पूरी दुनिया

बैलिस्टिक मिसाइल (Ballistic Missile)
बैलिस्टिक मिसाइल(ballistic) का उपयोग दूर के टारगेट को गिराने में किया जाता है. ये गोलाकार (ballistic) पथ का पालन करती है. ये पहले आकाश में जाती है, उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरती है और फिर नीचे आकर टारगेट को हिट करती है. उसे आसमान में ले जाने के लिए रॉकेट का यूज किया जाता है. उसके बाद बिना शक्ति के वायुमंडल में यात्रा करती है.

जब ये उड़ान भरती है तो धरती के वातावरण (atmosphere) से बाहर निकल जाती है उसके बाद दोबारा प्रवेश करती है और लक्ष्य को भेद देती है. गति की बात करें तो ये साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है. 

आसान भाषा में
बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों की अपनी खासियत और कमजोरियां है. दोनों मिसाइलों में से किसका उपयोग करना है, इसका फैसला समय और टारगेट के प्रकार और युद्ध भूमि के भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. दोनों मिसाइल में मेन अंतर ये होता है कि क्रूज मिसाइल हमेशा जीमन के समानांतर चलती है और बैलिस्टिक मिसाइल पहले आसमान में जाती है फिर टारगेट की ओर ट्रैवल करती है और फिर वापस नीचे आकर हिट करती है. आमतौर पर क्रूज मिसाइल पास के टारगेट और बैलिस्टिक मिसाइल का दूर के टारगेट को अचीव करने में यूज किया जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

