क्या आप भी गल्फ, मिडिल ईस्ट और अरब देशों को एक ही समझते हैं? जान लीजिए ये बड़ा अंतर

difference between gulf middle east and arab countries: आज हम इस खबर में गल्फ, मिडिल ईस्ट, और अरब कंट्रीज के बारे में डिटेल से समझेंगे.
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difference between gulf middle east and arab countries: जब भी टीवी पर खबरें चलती हैं या हम अखबार पढ़ते हैं, तो गल्फ, मिडिल ईस्ट और अरब देश जैसे शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं. अक्सर हम इन सबको एक ही समझकर दुबई या सऊदी की कल्पना करने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भौगोलिक रूप से इनमें जमीन-आसमान का फर्क है. अगर आप भी यूएई की चकाचौंध और अरब जगत की जटिलताओं के बीच का असली अंतर समझना चाहते हैं, तो ये खबर आपकी सारी उलझनें दूर कर देगी. आइए, दुनिया के इस सबसे जरूरी और अमीर इलाके के बारे में डिटेल से समझते हैं.
सबसे पहले बात करें गल्फ देशों की तो, जो देश फारस की खाड़ी के आसपास बसे होते हैं, उन्हें हम गल्फ देश कहते हैं. जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यूएई. इन्हें मिलाकर अक्सर गल्फ कंट्रीज कहा जाता है. ये देश तेल और गैस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं. यहां बड़ी संख्या में भारतीय भी काम करते हैं.
अब मिडिल ईस्ट को समझते हैं. मिडिल ईस्ट एक बड़ा क्षेत्र है. इसमें गल्फ देश भी शामिल होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और देश भी आते हैं. जैसे इजरायल, ईरान, इराक, जॉर्डन और लेबनान. यानी मिडिल ईस्ट एक बड़ा और फैला हुआ इलाका है, जिसमें कई तरह की संस्कृतियां और देश शामिल हैं. ये इलाका एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है.
यूएई का पूरा नाम यूनाइटेड अरब अमीरात है. ये एक देश है, जो सात अमीरात मिलकर बना है. इनमें दुबई और अबू धाबी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं. यूएई भी गल्फ देशों का हिस्सा है. ये देश अपनी आधुनिक इमारतों, व्यापार और पर्यटन के लिए जाना जाता है. यहां बड़ी संख्या में विदेशी लोग काम करते हैं और रहते हैं.
अब बात करते हैं अरब देशों की तो, अरब देश वे होते हैं जहां अरबी भाषा बोली जाती है और अरब संस्कृति का प्रभाव होता है. इसमें सिर्फ गल्फ देश ही नहीं, बल्कि मिस्र, मोरक्को, अल्जीरिया और सूडान जैसे देश भी शामिल होते हैं. यानी हर गल्फ देश अरब देश है, लेकिन हर अरब देश गल्फ में नहीं आता है. इस तरह इन चारों शब्दों का मतलब अलग है, लेकिन ये एक ही एरिया से जुड़े हुए हैं.
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