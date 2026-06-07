पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में क्या अंतर होता है?

भारत में जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो अक्सर दो कानूनी शब्द सुनने को मिलते हैं कि पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत. कई लोगों को लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन कानून में इनका अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग होता है. प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सामान्य ज्ञान तक, यह विषय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. पुलिस हिरासत में आरोपी सीधे पुलिस के नियंत्रण में रहता है, जबकि न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेजा जाता है. दोनों व्यवस्थाओं के पीछे अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं और नियम लागू होते हैं.
पुलिस हिरासत का मतलब है कि किसी आरोपी को जांच और पूछताछ के लिए पुलिस के नियंत्रण में रखा जाए. इस दौरान आरोपी को आमतौर पर पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में रखा जाता है. पुलिस हिरासत का मुख्य उद्देश्य अपराध से जुड़े तथ्यों की जांच करना, सबूत जुटाना और आरोपी से पूछताछ करना होता है. भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है. यदि जांच के लिए और समय चाहिए, तो पुलिस मजिस्ट्रेट से हिरासत की मांग कर सकती है. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि पहली रिमांड की तारीख से 15 दिन तक हो सकती है.
जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी है, लेकिन आगे पुलिस पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, तब न्यायिक हिरासत का आदेश दिया जाता है. इस स्थिति में आरोपी को जेल या कारागार में भेज दिया जाता है और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है. न्यायिक हिरासत के दौरान पुलिस आरोपी से सीधे पूछताछ नहीं कर सकती, जब तक कि अदालत इसकी अनुमति न दे. गंभीर अपराधों के मामलों में न्यायिक हिरासत 90 दिनों तक और कम गंभीर मामलों में 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है. इस व्यवस्था का उद्देश्य आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक निगरानी बनाए रखना होता है.
|Basis of Difference
|Police Custody
|Judicial Custody
|Place of Detention
|Police station lock-up
|Jail or prison
|Control Authority
|Under police control
|Under Magistrate and jail authorities
|Purpose
|Investigation and interrogation
|Detention during trial or investigation
|Duration
|Maximum 15 days
|Up to 60 or 90 days depending on offence
|Police Access
|Direct and continuous access
|Only with court permission
पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत के बीच सबसे बड़ा अंतर नियंत्रण करने वाले प्राधिकरण और हिरासत के उद्देश्य का है. पुलिस हिरासत में आरोपी सीधे पुलिस अधिकारियों के नियंत्रण में रहता है, जबकि न्यायिक हिरासत में वह जेल प्रशासन की निगरानी में रहता है. पुलिस हिरासत जांच और पूछताछ के लिए दी जाती है, जबकि न्यायिक हिरासत का उद्देश्य आरोपी को अदालत की निगरानी में सुरक्षित रखना होता है. इसके अलावा पुलिस हिरासत की अवधि सीमित होती है, जबकि न्यायिक हिरासत को कानून के अनुसार अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है. यही कारण है कि दोनों प्रकार की हिरासत को भारतीय कानून में अलग-अलग कानूनी दर्जा दिया गया है.
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है और उसे वकील से सलाह लेने का अधिकार भी प्राप्त है. साथ ही, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कानूनन जरूरी है. पुलिस और न्यायिक हिरासत से जुड़े नियम मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 में दिए गए हैं. यूपीएससी, एसएससी, राज्य पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं. इसलिए इन दोनों अवधारणाओं को समझना न केवल कानूनी जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति भी जागरूक बनाता है.