UPSC CSE और UPSC IFS एग्जाम क्या अलग-अलग होते हैं, प्रीलिम्स पेपर तो साथ हुए फिर मेंस परीक्षा अलग क्यों?
UPSC CSE और UPSC IFS एग्जाम क्या अलग-अलग होते हैं, प्रीलिम्स पेपर तो साथ हुए फिर मेंस परीक्षा अलग क्यों?

UPSC CSE vs IFS Difference: क्या आपको पता है यूपीएससी सीएसई और आईएफएस में क्या अंतर होता. दोनों की प्रीलिम्स परीक्षा तो साथ होती है फिर मेंस परीक्षा अलग कैसे है. जानें परीक्षा से जुड़ी सारी डिटेल्स. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:11 PM IST
UPSC CSE और UPSC IFS एग्जाम क्या अलग-अलग होते हैं, प्रीलिम्स पेपर तो साथ हुए फिर मेंस परीक्षा अलग क्यों?

UPSC Civil Services Exam vs Indian Forest Service Exam: यूपीएससी ने आईएफएस (Indian Forest Service) मेंस का टाइम टेबल जारी कर दिया है. ये परीक्षा 16 नवंबर 2025 से शुरू होगी, जो 23 नवंबर तक चेलगी, लेकिन ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी सीएसई और आईएफएस परीक्षा में कंफ्यूज रहते हैं. ऐसा इसलिए भी होता है  क्योंकि दोनों की प्रीलिम्स परीक्षा तो साथ होती है, लेकिन फिर मेंस परीक्षा अलगक्यों? क्या दोनों परीक्षा एक ही है, या अलग-अलग? क्या है एग्जाम पैटर्न. चलिए खबर में आपके सारे सवाल का जवाब देते हैं.  

सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दें कि दोनों ही परीक्षा अलग-अलग होती है. यूपीएससी की सीएसई और आईएफएस परीक्षा अलग है. यूपीएसई देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है जो हर साल लाखों उम्मीदवार के सपनों को पूरा करने के लिए कई परीक्षाएं आयोजित कराती है, इनमें सबसे चर्चित है सिविल सेवा परीक्षा (CSE) और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS). दोनों ही परीक्षाएं यूपीएससी आयोजित कराता है लेकिन दोनों परीक्षा का पैटर्न और पात्रता और करियर प्रोफाइल अलग-अलग है, लेकिन खास बात ये है कि दोनों की प्रीलिम्स परीक्षा कॉमन होती है.

क्या है अंतर?
1. UPSC CSE की परीक्षा के जरिए आपको देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं जैसे- आईएएस, आईपीएस, आईएफएस (विदेश सेवा), आईआरएस और सेंट्रल सर्विसेज आदि में अफसर बनने का मौका मिलता है. जबकि UPSC IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में वनों, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अधिकारियों के पद पर नियुक्ति होती है.   

2. सिविल सेवा के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. चाहे वो किसी भी विषय से हो. वहीं, वन सेवा के लिए उम्मीदवार को साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए. स्नातक में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, एनिमल हजबेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, आदि विषय में होने चाहिए. 

परीक्षा का पैटर्न क्या है?
बता दें दोनों की परीक्षा की प्रीलिम्स परीक्षा एक ही होती है. इसमें दो पेपर होते हैं. एक जनरल स्टडीज और दूसरा सीसैट. मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रीलिम्स में पास होना जरूरी है. अब मेंस परीक्षा की बात करें तो सिविल सेवा मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, जबकि वन सेवा मेंस परीक्षा में 6 पेपर होते हैं जो  1400 + इंटरव्यू के 300 नंबर के होते हैं. 

;