कागज की किताब या ई बुक्स की सुविधा? जानें क्विक लर्निंग के लिए क्या है बेस्ट

Hindi Newsशिक्षाकागज की किताब या ई बुक्स की सुविधा? जानें क्विक लर्निंग के लिए क्या है बेस्ट

Digital Library vs Physical Library: आज के डिजिटल दौर में युवाओं के बीच पढ़ाई का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले के समय में जहां छात्र लाइब्रेरी जाकर घंटों किताबों के बीच समय बिताते थे वहीं अब मोबाइल और लैपटॉप पर हजारों किताबें एक क्लिक में उपलब्ध हैं. ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्विक लर्निंग यानी जल्दी सीखने और समझने के के लिए कागज की किताब बेहतर है या ई बुक्स और डिजिटल लाइब्रेरी.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:22 AM IST
आजकल की बदलती दुनिया में बहुत से लोगों की पढ़ाई का तरीका बदलता ही जा रहा है. ऐसे में बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता है कि क्विक लर्निंग यानी जल्दी सिखने और समझने के लिए किताब से पढ़ाई जरूरी है या ई बुक्स की सुविधा ज्यादा मायने रखती है. 2026 में ये उलझन छात्रों में और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि आजकल एआई ने भी शिक्षा के छेत्र में अपने पैर जमा लिए हैं. बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि क्विक लर्निंग के लिए डिजिटल लाइब्रेरी ज्यादा सुविधाजनक है तो वहीं आज भी बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए किताबों को ही बेस्ट मानते हैं. हालांकि  दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और सही तरीके से दोनों को मिलाकर अपनाने से पढ़ाई में बेहद मदद मिलती है.

डिजिटल लाइब्रेरी और ई बुक्स
डिजिटल लाइब्रेरी और ई बुक्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी सुविधा है मानी जाती है. मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर पढ़ाई कभी भी और कहीं भी की जा सकती है. अगर छात्र पढ़ते समय किसी भी टॉपिक पर अटके तो वो तुरंत उस चीज को को सर्च करके जानकारी ले सकते हैं. वीडियो, ऑडियो और इंटरैक्टिव कंटेंट की वजह से छात्र कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं. यइसी वजह से आजकल के स्टूडेंट्स के बीच क्विक लर्निंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

 ई बुक्स के कई फायदे
कई स्टूडेंट्स मानते है कि ई बुक्स में नोट्स बनाना, हाइलाइट करना और जरूरी पेज सेव करना बहुत आसान होता है. अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसे दोबारा पढ़ा या सुना जा सकता है. AI आधारित लर्निंग ऐप्स बच्चों ककी कमजोरी पहचान कर उसी हिसाब से कंटेंट दिखाते हैं जिससे सीखने की रफ्तार तेज हो सकती है.

फिजिकल लाइब्रेरी है ध्यान का केंद्र
आज के दौर में भी कई लोगों के बीच कागज की किताबों और फिजिकल लाइब्रेरी का अपना अलग महत्व है. बहुत से लोग जो आज भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिजिकल लाइब्रेरी में जा कर ही पढ़ना पसंद करते हैं. किताब हाथ में पकड़कर पढ़ने से ध्यान ज्यादा लगता है और फोकस करने की क्षमता बढ़ती है. स्क्रीन से दूर रहने की वजह से आंखों पर कम जोर पड़ता है और पढ़ाई में मन भी लगा रहता है. कई रिसर्च में भी ये सामने आया है कि फिजिकल किताबों से पढ़ा गया कंटेंट लंबे समय तक याद रहता है और इसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. फिजिकल लाइब्रेरी का शांत माहौल भी पढ़ाई में काफी मदद करता है वहां दूसरों को पढ़ता देख कर भी पढ़ने का मन करता है. जिन लोगों को क्विक लर्निंग चाहिए और समय कम है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है. वहीं अगर आपको गहराई से पढ़ना है और लंबे समय तक याद रखना है तो कागज की किताबों के साथ अपना समय जरूर बिताएं.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

digital libraryphysical library

