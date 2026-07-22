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'पेपर लीक होने का दुख, मगर प्रोटेस्ट में जाना क्यों?' धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के बाद बोले NEET के टॉपर

NEET Topper on Paper Leak Protest: जहां एक तरफ जंतर-मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन चल रहा है. वहीं, नीट टॉपर पंशुल बंसल ने छात्रों की ओर से किए जाने वाले प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी की है. आइए जानते हैं नीट टॉपर छात्र ने पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर क्या-क्या कहा है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 22, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:07 PM IST
'पेपर लीक होने का दुख, मगर प्रोटेस्ट में जाना क्यों?' धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के बाद बोले NEET के टॉपर

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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