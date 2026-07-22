'पेपर लीक होने का दुख, मगर प्रोटेस्ट में जाना क्यों?' धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के बाद बोले NEET के टॉपर

NEET Topper on Paper Leak Protest: देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. हर तरफ सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को लेकर चर्चा हो रही है. उन्हें सपोर्ट करने के लिए हजारों छात्र, उनके माता-पिता और विपक्षी दल के लोग भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं. परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है. सभी की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाए. यहां तक कि छात्रों की ओर से ये भी मांग की जा रही है कि नीट परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए.