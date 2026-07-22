'पेपर लीक होने का दुख, मगर प्रोटेस्ट में जाना क्यों?' धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के बाद बोले NEET के टॉपर

NEET Topper on Paper Leak Protest: देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. हर तरफ सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को लेकर चर्चा हो रही है. उन्हें सपोर्ट करने के लिए हजारों छात्र, उनके माता-पिता और विपक्षी दल के लोग भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं. परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है. सभी की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाए. यहां तक कि छात्रों की ओर से ये भी मांग की जा रही है कि नीट परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए.
शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के साथ हजारों छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं. हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के बाद नीट परीक्षा के टॉपर पंशुल बंसल की ओर से एक टिप्पणी की है. आइए जानते हैं स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन को लेकर नीट के सेकेंड टॉपर पंशुल बंसल ने क्या कुछ कहा है?
हरियाणा के रहने वाले पंशुल बंसल ने 21 जून 2026 को आयोजित नीट यूजी री-एग्जाम में 720 में से 715 अंक हासिल किए हैं. 99.9999 परसेंटाइल के साथ उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 2 रैंक (NEET AIR 2) रही है. जब उनसे एनडीटीवी ने एक इंटरव्यू लेते समय पेपर लीक से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने तो जवाब में कहा कि वो 3 मई को हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक से काफी दुखी हुए थे मगर उन्हें इसे नंबर सुधारने के अवसर के रूप में देखा.
नीट टॉपर पंशुल बंसल ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन की बात चल रही थी तो उन्हें अपने आप से सवाल करते हुए कहा कि क्यों विरोध प्रदर्शन में जाना है, इसे नंबर सुधारने के दूसरे अवसर की तरह भी देखा जा सकता है. ऐसे में उन्होंने घर पर ही रहकर पढ़ाई करने का सोचा और अपनी स्किल्स को सुधारने की प्लानिंग की. अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन में जाने की बजाए पढ़ाई करने का सोचा.
पंशुल बंसल ने ये भी कहा कि जब नीट पेपर लीक का पता चला तो निराशा हुई और दुखी होने के 2 स 3 घंटे बाद मन में एक पॉजिटिव ख्याल आया कि पिछली बार इस बार बेहतर करना है. स्कोर को बढ़ाने के लिए बेहतर तैयारी करनी है. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अंकों के सुधार का रिजल्ट भी देखा.
नीट परीक्षा में दूसरी रैंक लाने वाले पंशुल बंसल ने कहा कि उन्होंने चेक किया था कि नीट यूजी की मुख्य परीक्षा में 706 स्कोर बन रहे थे. वहीं, अपने नीट री-एग्जाम के रिजल्ट जारी होने के बाद जब अंकों को देखा तो 715 अंक आए थे. साथ ही ऑल इंडिया रैंकिंग 2 रैंक भी प्राप्त हुई. उनका कहना है कि उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम देखने को मिला है.