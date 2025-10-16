Diwali 2025 Quiz: धनतेरस-दिवाली और छठ पूजा से जुड़े क्या इन सवालों के जवाब आपको पता?

Dhanteras-Diwali 2025 Quiz: धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाएगी. वहीं, छठ पूजा के साथ त्यौहार का समापन होगा. इसी कड़ी में आज की इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन त्यौहारों से जुड़े कुछ सवाल और जवाब, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. साथ ही आप इन सवालों को स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में कर्मचारियों के साथ भी खेल सकते हैं और उन्हें ईनाम के तौर पर तोहफे दे सकते हैं.

1. सवाल- कौन सा त्यौहार दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है?

जवाब- धनतेरस

2. सवाल- धनतेरस पर पारंपरिक रूप से क्या खरीदा जाता है?

जवाब- गोल्ड या फिर बर्तन

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल- दिवाली को और किस त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है

जवाब- रोशनी का त्यौहार

4. सवाल- दिवाली के दौरान धन और समृद्धि के लिए किस देवी की पूजा की जाती है?

जवाब- माता लक्ष्मी

5. सवाल- भाई दूज का पर्व कौन से बंधन का उत्सव है

जवाब- भाई-बहन

90% लोगों को नहीं पता होगा इन दो शब्दों का सही इस्तेमाल! बोलने से पहले जानें कहां करें यूज

6. सवाल- किस त्यौहार में सूर्य देव की पूजा की जाती है?

जवाब- छठ पूजा

7. सवाल- छठ पूजा मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है

जवाब- बिहार और उत्तर प्रदेश में

8. सवाल- दिवाली के दौरान लोग आमतौर पर क्या फोड़ते हैं?

जवाब- पटाखें

Trending Quiz: खाने के हैं शौकीन, तो बताएं तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

9. सवाल- दिवाली के बाद कौन सा त्यौहार आता है?

जवाब- भाईदूज

10. सवाल- धनतेरस पर कौन सी धातु खरीदना शुभ माना जाता है?

जवाब- सिल्वर

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.