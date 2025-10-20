Diwali Facts: भारत के अलावा इन 10 देशों में भी मनाई जाती है दिवाली, क्या जानते हैं किसी एक देश का भी नाम?

Diwali Facts: दिवाली को हिंदू का प्रमुख त्योहार माना जाता है और बड़े धूमधाम के साथ ये दिन मनाया जाता है. धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय त्योहार का जश्न शुरू हो जाता है. पूरे भारत में हर तरफ दिपक और लाइट्स जलाने के अलावा और बम-पटाखे फोड़ते हुए दिवाली का पर्व मनाते हैं. दुनिया भर में भारत की दिवाली बहुत चर्चाओं में है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा ऐसे 10 देश हैं जहां दीपावली मनाई जाती है. इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी देशों के अलावा अन्य देश भी शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

1. नेपाल

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में दिवाली को धूमधाम से मनाया जाता है. पांच दिनों तक चलने वाली दिवाली को तिहार या स्वान्ति के नाम से जाना जाता है. इस पर्व को यहां पर गाय, कौवे और कुत्ते जैसे जानवरों के सम्मान करते हुए मनाया जाता है.

2. श्रीलंका

रामायण में श्रीलंका को रावण का राज्य माना गया है और यहां भी दिवाली मनाई जाती है. तमिल लोग इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाते हैं. अपने घरों के बाहर लोग तेल का दीपक जलाते हैं.

3. मलेशिया

मलेशिया में भी दिवाली मनाई जाती है जिसे हरि दिवाली कहा जाता है. यहां पर रहने वाले भारतीय लोग दीपावली को तेल के दीये जलाकर मनाते हैं और ये दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं.

4. मॉरीशस

मॉरीशस में भी दिवाली मनाई जाती है. भारत के अलावा ये एक ऐसा देश है जहां भारतीय मूल की बड़ी आबादी रहती है. मां लक्ष्मी की पूजा करने के अलावा दीये जलाकर यहां दीपावली मनाई जाती है.

5. थाईलैंड

थाईलैंड में भी दिवाली मनाई जाती है जिसको क्रियोंध के नाम से जाना जाता है. इस मौके पर लोगों द्वारा केले की पत्तियों से दीये बनाए जाते हैं और उसमें धूप बत्ती जलाई जाती है.

6. सिंगापुर

बड़े धूमधाम के साथ सिंगापुर में भी दिवाली को मनाया जाता है. यहां की सड़के दिवाली पर रोशनी और सजावट के साथ दिखती हैं. खासतौर पर सिंगापुर के लिटिल इंडिया कहे जाने वाले जिले में दिवाली की धूम होती है.

7. ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में दिवाली मनाई जाती है. हर साल Vivid Sydney नामक प्रकाश उत्सव होता है जो 23 दिनों तक चलता है. इस दौरान सिडनी ओपेरा हाउस समेत हार्बर ब्रिज कई सारी रंग-बिरंगी लाइट्स के साथ जगमगाया हुआ होता है.

8. गुयाना

गुयाना में भी दिवाली का पर्व मनाया जाता है. इस मौके पर दीये जलाकर प्रार्थना की जाती है. इसके अलावा लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं. यहां पर भारतीय परंपरा और स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ दिवाली के पर्व को मनाया जाता है.

9. दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका में दिवाली मनाई जाती है. यहां भारतीय मूल की बड़ी आबादी है और इस वजह से भारतीय परंपरा की तरह दिवाली का जश्न मनाया जाता है. दीये जलाने के अलावा पटाखे फोड़कर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ये पर्व मनाया जाता है.

10. फिजी

भारत के अलावा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फिजी नामक देश में भी दिवाली मनाई जाती है. यहां बहुत धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है. यहां बड़ी संख्या में भारतीयों की आबादी है जिस वजह से दिवाली एक राष्ट्रीय त्योहार है.

