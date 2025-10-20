Diwali Quiz: दिवाली पर कौन सा भारतीय शहर बन जाता है असली ‘सिटी ऑफ लाइट्स’?

GK Trending Quiz: भारत समेत दुनिया भर में आज दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि रोशनी, खुशियों, समृद्धि और पारिवारिक एकजुटता का प्रतीक माना जाता है. दिवाली के मौके पर लोग दीप जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और घरों को सजा-संवारकर उत्सव का आनंद लेते हैं. दीपावली के इस पावन मौके पर आज हम आपके लिए दिवाली से जुड़े 10 रोचक और जरूरी जीके के सवाल और उनके जवाब लाए हैं, जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि इस त्योहार के महत्व को और बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेंगे.

सवाल 1: दिवाली के दिन भारत के किस राज्य में ‘काली पूजा’ मनाई जाती है?

जवाब: दिवाली के दिन पूर्वी भारत जैसे- पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में काली पूजा मनाई जाती है.

सवाल 2: भारत में दिवाली कितने दिनों तक मनाई जाती है?

जवाब: भारत में दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है. यह धनतेरस से शुरू होती है और भैया दूज समारोह के साथ समाप्त होती है.



सवाल 3: दिवाली के त्यौहार की शुरुआत किस दिन से होती है?

जवाब: दिवाली के त्यौहार की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है.

सवाल 4: दिवाली के दिन मुख्य रूप से किस देवी की पूजा की जाती है?

जवाब: दीपावली पर मुख्य रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है.

सवाल 5: दिवाली शब्द किस भाषा से लिया गया है?

जवाब: दिवाली शब्द संस्कृत शब्द 'दीपावली' से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोशनी का त्योहार.

सवाल 6: दिवाली के दूसरे दिन को क्या कहा जाता है?

जवाब: दिवाली के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है, यह भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर की हार का उत्सव है.

सवाल 7: दिवाली के कौन से दिन भाई-बहन के बीच के बंधन का जश्न मनाया जाता है?

जवाब: दिवारी के पांचवें दिन भारत और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में भाई दूज या भाई फोंटा या भाई टीका के रूप में जश्न मनाया जाता है, जो भाई-बहन के बीच स्नेह और भाईचारे का प्रतीक होता है.

सवाल 8: दिवाली का त्यौहार क्यों मनाते हैं?

जवाब: दिवाली का त्योहार भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है.

सवाल 9: दिवाली के समय अयोध्या में जगमगाने वाले कुल दीपों की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज संख्या क्या है?

जवाब: दिवाली के समय अयोध्या में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कुल दीपों की संख्या 26,17,215 है.

सवाल 10: दिवाली के समय भारत का कौन सा शहर ‘सिटी ऑफ लाइट्स’ कहा जाता है?

जवाब: दिवाली के समय भारत का शहर, जिसे 'सिटी ऑफ लाइट्स' कहा जाता है, वह वाराणसी है.

