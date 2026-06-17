Re-NEET 2026 की घोषणा के बाद हजारों छात्र भावनात्मक दबाव महसूस कर रहे हैं. कई महीनों की तैयारी के बाद दोबारा परीक्षा देने का विचार थकान, निराशा, डर और चिंता पैदा कर सकता है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह सामान्य है. लगभग हर छात्र इसी तरह की भावनाओं से गुजर रहा है. ऐसे समय में खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपने पहले ही लंबी तैयारी की है और आपके पास वह ज्ञान मौजूद है जो परीक्षा में सफलता दिला सकता है.
Re-NEET से पहले सबसे बड़ी गलती नई किताबों और नए अध्यायों के पीछे भागना हो सकती है. अब समय पूरे सिलेबस को दोबारा पढ़ने का नहीं बल्कि पहले से सीखे हुए विषयों को मजबूत करने का है. छात्रों को महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, डायग्राम, केमिकल रिएक्शन और NCERT के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए. पिछले प्रयास में हुई गलतियों की समीक्षा करना भी बेहद जरूरी है. इससे परीक्षा के दौरान वही गलतियां दोहराने से बचा जा सकता है.
कई छात्रों के मन में यह सवाल है कि क्या नया पेपर पहले से ज्यादा कठिन होगा. इसका जवाब किसी के पास नहीं है. हालांकि यह जरूर तय किया जा सकता है कि परीक्षा के दौरान आपका रवैया कैसा होगा. यदि पेपर कठिन हुआ तो वह सभी छात्रों के लिए कठिन होगा. ऐसे में शांत दिमाग रखने वाले छात्र को फायदा मिल सकता है. जो छात्र मुश्किल प्रश्न देखकर घबरा जाते हैं, वे अक्सर आसान सवालों में भी गलती कर बैठते हैं. इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है.
NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि रणनीति भी मायने रखती है. छात्रों को पहले उन प्रश्नों को हल करना चाहिए जो उन्हें आसान और परिचित लगते हैं. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और समय का बेहतर उपयोग होता है. किसी एक प्रश्न पर बहुत ज्यादा समय खर्च करने से बचना चाहिए. कई बार सभी प्रश्न हल करने की बजाय सही प्रश्नों का चयन और सटीक उत्तर देना अधिक फायदेमंद साबित होता है. समय प्रबंधन और सटीकता सफलता की कुंजी बन सकते हैं.
परीक्षा से एक दिन पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लेना बेहद आवश्यक है. एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक कागजात पहले से व्यवस्थित रखने चाहिए. छात्रों को परीक्षा केंद्र के नियमों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और किसी भी प्रकार की अध्ययन सामग्री परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित होती है. परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचने से अंतिम समय की भागदौड़ और तनाव से बचा जा सकता है.
परीक्षा केवल शैक्षणिक ज्ञान की नहीं बल्कि मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होती है. तनाव और चिंता एकाग्रता तथा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए अंतिम दिनों में पर्याप्त नींद लेना, संतुलित भोजन करना और शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है. कई छात्र परीक्षा से एक रात पहले देर तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है. थकान अगले दिन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है.
यदि परीक्षा के दौरान अचानक घबराहट महसूस हो तो कुछ सेकंड रुककर गहरी सांस लें. शुरुआत में कुछ कठिन प्रश्न दिखने का मतलब यह नहीं है कि पूरा पेपर मुश्किल है. ऐसे सवालों को छोड़कर आगे बढ़ना बेहतर रणनीति हो सकती है. आसान प्रश्न हल करने के बाद जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो कठिन सवाल भी आसान लगने लगेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक प्रश्न को अपनी क्षमता का पैमाना न बनाएं. शांत रहकर आगे बढ़ना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है.
छात्रों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पहचान केवल एक परीक्षा के अंकों से नहीं होती. परीक्षा का परिणाम सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन की झलक होता है. यह आपकी मेहनत, संघर्ष, अनुशासन और समर्पण को पूरी तरह नहीं माप सकता. आपने महीनों तक जो मेहनत की है, वह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इसलिए परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास के साथ जाएं, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और विश्वास बनाए रखें कि आपका प्रयास एक दिन जरूर रंग लाएगा.