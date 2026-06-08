/सरकारी नौकरी की तैयारी में कहीं बर्बाद न हो जाएं 5 साल! बैकअप प्लान के ये 3 विकल्प जो आपको कभी बेरोजगार नहीं होने देंगे

सरकारी नौकरी आज भी लाखों युवाओं का सपना है. हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी में कई साल लगा देते हैं. लेकिन प्रतियोगिता इतनी कठिन हो चुकी है कि सफलता की कोई गारंटी नहीं होती. ऐसे में केवल एक लक्ष्य पर निर्भर रहना कई बार समय और करियर दोनों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है. करियर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ एक मजबूत बैकअप प्लान होना बेहद जरूरी है. इससे न केवल भविष्य सुरक्षित रहता है, बल्कि युवाओं को अनुभव और कमाई के अवसर भी मिलते हैं.
आज के दौर में डिजिटल स्किल्स सबसे तेजी से बढ़ती मांग वाले कौशलों में शामिल हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ छात्र डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और वेब डेवलपमेंट जैसी स्किल्स सीख सकते हैं. इन क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अवसर उपलब्ध हैं. डिजिटल स्किल्स की खास बात यह है कि इन्हें सीखने के बाद फुल-टाइम नौकरी, पार्ट-टाइम काम या स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट लेने के विकल्प मिल जाते हैं. इससे युवाओं को आर्थिक सहायता भी मिलती है और उनका प्रोफाइल लगातार मजबूत होता रहता है.
यदि कोई उम्मीदवार लंबे समय तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना भी अच्छा विकल्प हो सकता है. जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर एप्लिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या अन्य जॉब-ओरिएंटेड कोर्स. ऐसे कोर्स छात्रों को उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करते हैं और रोजगार पाने की संभावना बढ़ाते हैं. कई संस्थान कम अवधि वाले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें तैयारी के साथ आसानी से पूरा किया जा सकता है. इससे करियर के कई नए रास्ते खुल जाते हैं.
फ्रीलांसिंग आज युवाओं के लिए कमाई और अनुभव दोनों का शानदार माध्यम बन चुकी है. कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग और प्रोग्रामिंग जैसी सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. छात्र अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के साथ घर बैठे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं. इससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव मिलता है और आय का एक स्रोत भी तैयार होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी जारी रखते हुए यदि युवा फ्रीलांसिंग, डिजिटल स्किल्स और प्रोफेशनल कोर्स जैसे विकल्प अपनाएं, तो वे कभी पूरी तरह बेरोजगार नहीं रहेंगे और उनका करियर अधिक सुरक्षित रहेगा.