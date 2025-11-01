Advertisement
Do You Know: आज 9 राज्यों का जन्मदिन: कैसे खींची जाती है नई लकीर और कैसे बंटते हैं दफ्तर-जमीन-दौलत? जानें पूरी प्रक्रिया

Do You Know: 1 नवंबर को 9 राज्य- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का राज्योत्सव है. आज के दिन ही इन राज्यों की स्थापना हुई थी. क्या आप जानते हैं कि राज्यों के बीच बंटवारे की लकीर कौन खींचता है और कैसे दफ्तर-जमीन-दौलत बंटते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 10:27 AM IST
Do You Know: आज 9 राज्यों का जन्मदिन: कैसे खींची जाती है नई लकीर और कैसे बंटते हैं दफ्तर-जमीन-दौलत? जानें पूरी प्रक्रिया

Do You Know: अन्य देशों की तुलना में भारतीय संस्कृति की एक अलग ही पहचान है. इसे सभी राज्यों के जरिए देखा जा सकता है. कहीं खान पान अलग है तो कहीं की बोली-भाषा में फर्क है. स्वाद, संगीत और संगम के फर्क के साथ राज्यों में खींची लकीर दर्शाती है कि वहां किस संस्कृति की खुशबू फैली हुई है. 1 नवंबर भारतीय इतिहास की किताब में वो पन्ना है जिसमें कई सारे राज्यों का जन्मदिन दर्ज है. सरल भाषा में कहें तो 1 नवंबर के दिन कई राज्यों की स्थापना हुई थी जिनमें भारत की राजधानी दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक शामिल है. 1 नवंबर को 9 राज्यों का राज्योत्सव है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की स्थापना हुई थी जिस वजह से इन सभी राज्यों में राज्य उत्सव मनाया जा रहा है. वहीं, क्या आप जानते हैं कि कैसे भारत में दो राज्यों के बीच सीमा बंटवारा होता है? आइए जानते हैं राज्य बनाने के लिए क्या है कानूनी प्रक्रिया होती है?

क्या हैं नया राज्य बनाने के प्रावधान?

जब राज्य का गठन करना होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है. संविधान के अनुच्छेद-3 के तहत किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या फिर सीमाएं बदलने के लिए केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है. यहां तक की नाम बदलने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद-3 के तहत केंद्र सरकार के पास होता है.

राज्यों के बीच कैसे होता है सीमा बंटवारा?

राज्यों के बीच सीमा बंटवारा 4 आधार पर किया जाता है. जब राज्यों के बीच सीमा बंटवारा होता है तो वो भौगोलिक निकटता, भाषाई, गांवों तत्व और लोगों की इच्छा के आधार पर होता है. राज्यों की सीमा का बंटवारा लोगों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार कर सकती है. लद्दाख और तेलंगाना का बंटवारा भी लोगों की मांग के आधार पर हुआ था. भौगोलिक निकटता के आधार पर उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, बिहार-झारखंड और मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच सीमा बंटवारा हुआ था. जबकि, भाषाई आधार पर मद्रास प्रेसिडेंसी से हटाकर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था. 

कैसे बंटते हैं दफ्तर-जमीन-दौलत?

राज्य के बंटवारे के बाद आम तौर पर कानूनी और प्रशासनिक चरणों से गुजरकर दफ्तर, जमीन और दौलत के बंटवारा की प्रक्रिया होती है. आपसी सहमति से बंटवारे किए जाते हैं और सभी पक्ष मिलकर एक पारिवारिक समझौता पत्र तैयार कर सकते हैं. सहमति न होने पर एसडीएम के पास कोर्ट या तहसीलदार जैसे अधिकारियों के पास आवेदन करना विकल्प होता है. एसडीएम की ओर से राज्य के बंटवारे के बाद दफ्तर-जमीन-दौलत जैसे बंटवारे करने का अधिकार होता है. एसडीएम के बाद राजस्व कार्यालय में पंजीकरण कराना भी जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: कौन सा राज्य सबसे अधिक शिक्षित और कौन सा राज्य सबसे कम, क्या जानते हैं जवाब?

