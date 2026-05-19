Do You Know: भारत-पाकिस्तान के बीच 14 दिन, दुनिया के 5 सबसे छोटे युद्ध; एक 38 मिनट में हो गया था खत्म

World 5 Shortest Wars: दुनियाभर के इतिहास में ऐसे कई छोटे युद्धों और संघर्षों के बारे में जिक्र किया गया है जिसे जानने के बाद विश्वास न हो. दो देशों के बीच चलने वाले युद्धों में कुछ युद्ध ऐसे भी रहे जो शुरू होते ही खत्म हो गए थे. कुछ जंग दो-दो हफ्तों तक चली तो कुछ एक हफ्ते छोड़िए कुछ 1 घंटे तक नहीं चली. दुनिया में ऐसे-ऐसे युद्ध हुए हैं जो बहुत कम अवधि के साथ चले. कुछ युद्ध एक घंटे से भी कम समय तक हुए और दोनों देशों के बीच समझौता हो गया. दुनिया की सबसे छोटी जंग इतिहासकारों और आम लोगों के बीच आज भी चर्चा में रहती है. सबसे कम समय तक युद्ध चलाने वाले देशों की सूची में भारत और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है. आइए दुनिया की 5 सबसे छोटी जंग के बारे में जानते हैं.

छह दिवसीय युद्ध

सबसे कम दिनों तक चलने वाले युद्ध की लिस्ट में एक नाम इजरायल और मिस्र, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों का शामिल है. इन देशों के बीच लगातार 6 दिनों तक युद्ध लड़ा गया था. इस सिक्स डे वॉर की शुरुआत 5 जून 1967 से हुई थी और 10 जून 1967 को ये युद्ध खत्म हो गया था. छह दिवसीय युद्ध में इजरायल की जीत हुई थी.

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सिर्फ 38 मिनट में खत्म हो गया था ये युद्ध

1 घंटे से भी बहुत कम समय तक चलने वाला युद्ध ब्रिटिश और जांजीबार देश के बीच हुआ था. 1896 में ब्रिटिश और जांजीबार की बीच ये युद्ध हुआ था और उस दौरान ब्रिटेन की ओर से शर्त रखी गई थी. ब्रिटेन का कहना था कि वो बताएंगे कि जांजीबार का राजा कौन बनेगा. जब जांजीबार के सुल्तान की मौत हो गई तो उस सुल्तान का भाई बिना ब्रिटेन से पूछे राजा की गद्दी पर बैठ गया था और युद्ध की शुरुआत हो गई थी.

भारत-पाकिस्तान के बीच 14 दिन का युद्ध

1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो करीब 14 दिनों तक जारी रहा था. उस दौरान पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को भारत ने समर्थन दिया था. ऐसे में पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य कार्रवाई शुरू की और फिर दोनों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी. 14 दिनों के बाद युद्ध समाप्त होने के साथ भारत को बड़ी जीत हासिल हुई. इसके साथ ही एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ.

15 दिनों तक चला था युद्ध

14 नवंबर 1885 को सर्बिया और बुल्गारिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था. उस दौरान सर्बिया ने बुल्गारिया पर हमला किया था. सर्बिया को उम्मीद थी कि वो इस युद्ध में आसानी से जीत हासिल कर लेगा, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल उलट रही. बुल्गारिया ने मजबूत प्रतिरोध करते हुए सर्बियाई सेना को पीछे धकेल दिया और निर्णायक बढ़त हासिल की. ये युद्ध लगभग 15 दिनों में समाप्त हो गया. इस दौरान बुल्गारिया की जीत हुई और सर्बियाई सैनिकों को हार मानकर अपने देश लौटना पड़ा.

25 दिनों तक चला था ये युद्ध

1918 में जॉर्जिया और आर्मेनिया के बीच एक छोटा लेकिन अहम युद्ध लड़ा गया था, जो सिर्फ 25 दिनों तक चला. ये संघर्ष लोरी, बोरचलो और जावखेती जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर शुरू हुआ था. युद्ध की शुरुआत 5 दिसंबर 1918 को हुई और 31 दिसंबर 1918 को इसका अंत हो गया. बाद में ब्रिटेन की मध्यस्थता के जरिए स्थिति को शांत किया गया और लोरी क्षेत्र को एक न्यूट्रल जोन घोषित कर दिया गया, जिसके साथ ही दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया.

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