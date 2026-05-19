Advertisement
trendingNow13222510
Hindi Newsशिक्षाDo You Know: भारत-पाकिस्तान के बीच 14 दिन, दुनिया के 5 सबसे छोटे युद्ध; एक 38 मिनट में हो गया था खत्म

Do You Know: भारत-पाकिस्तान के बीच 14 दिन, दुनिया के 5 सबसे छोटे युद्ध; एक 38 मिनट में हो गया था खत्म

World 5 Shortest Wars: इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे युद्ध का जिक्र है जो सबसे कम समय के लिए हुए थे जिनमें से एक युद्ध तो सिर्फ 38 मिनट में खत्म हो गया था. आज हम दुनिया के 5 सबसे छोटी जंग की बात करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 19, 2026, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World 5 Shortest Wars
World 5 Shortest Wars

World 5 Shortest Wars: दुनियाभर के इतिहास में ऐसे कई छोटे युद्धों और संघर्षों के बारे में जिक्र किया गया है जिसे जानने के बाद विश्वास न हो. दो देशों के बीच चलने वाले युद्धों में कुछ युद्ध ऐसे भी रहे जो शुरू होते ही खत्म हो गए थे. कुछ जंग दो-दो हफ्तों तक चली तो कुछ एक हफ्ते छोड़िए कुछ 1 घंटे तक नहीं चली. दुनिया में ऐसे-ऐसे युद्ध हुए हैं जो बहुत कम अवधि के साथ चले. कुछ युद्ध एक घंटे से भी कम समय तक हुए और दोनों देशों के बीच समझौता हो गया. दुनिया की सबसे छोटी जंग इतिहासकारों और आम लोगों के बीच आज भी चर्चा में रहती है. सबसे कम समय तक युद्ध चलाने वाले देशों की सूची में भारत और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है. आइए दुनिया की 5 सबसे छोटी जंग के बारे में जानते हैं.

छह दिवसीय युद्ध

सबसे कम दिनों तक चलने वाले युद्ध की लिस्ट में एक नाम इजरायल और मिस्र, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों का शामिल है. इन देशों के बीच लगातार 6 दिनों तक युद्ध लड़ा गया था. इस सिक्स डे वॉर की शुरुआत 5 जून 1967 से हुई थी और 10 जून 1967 को ये युद्ध खत्म हो गया था. छह दिवसीय युद्ध में इजरायल की जीत हुई थी. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ 38 मिनट में खत्म हो गया था ये युद्ध

1 घंटे से भी बहुत कम समय तक चलने वाला युद्ध ब्रिटिश और जांजीबार देश के बीच हुआ था. 1896 में ब्रिटिश और जांजीबार की बीच ये युद्ध हुआ था और उस दौरान ब्रिटेन की ओर से शर्त रखी गई थी. ब्रिटेन का कहना था कि वो बताएंगे कि जांजीबार का राजा कौन बनेगा. जब जांजीबार के सुल्तान की मौत हो गई तो उस सुल्तान का भाई बिना ब्रिटेन से पूछे राजा की गद्दी पर बैठ गया था और युद्ध की शुरुआत हो गई थी. 

भारत-पाकिस्तान के बीच 14 दिन का युद्ध

1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो करीब 14 दिनों तक जारी रहा था. उस दौरान पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को भारत ने समर्थन दिया था. ऐसे में पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य कार्रवाई शुरू की और फिर दोनों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी. 14 दिनों के बाद युद्ध समाप्त होने के साथ भारत को बड़ी जीत हासिल हुई. इसके साथ ही एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ.

15 दिनों तक चला था युद्ध

14 नवंबर 1885 को सर्बिया और बुल्गारिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था. उस दौरान सर्बिया ने बुल्गारिया पर हमला किया था. सर्बिया को उम्मीद थी कि वो इस युद्ध में आसानी से जीत हासिल कर लेगा, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल उलट रही. बुल्गारिया ने मजबूत प्रतिरोध करते हुए सर्बियाई सेना को पीछे धकेल दिया और निर्णायक बढ़त हासिल की. ये युद्ध लगभग 15 दिनों में समाप्त हो गया. इस दौरान बुल्गारिया की जीत हुई और सर्बियाई सैनिकों को हार मानकर अपने देश लौटना पड़ा.

25 दिनों तक चला था ये युद्ध

1918 में जॉर्जिया और आर्मेनिया के बीच एक छोटा लेकिन अहम युद्ध लड़ा गया था, जो सिर्फ 25 दिनों तक चला. ये संघर्ष लोरी, बोरचलो और जावखेती जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर शुरू हुआ था. युद्ध की शुरुआत 5 दिसंबर 1918 को हुई और 31 दिसंबर 1918 को इसका अंत हो गया. बाद में ब्रिटेन की मध्यस्थता के जरिए स्थिति को शांत किया गया और लोरी क्षेत्र को एक न्यूट्रल जोन घोषित कर दिया गया, जिसके साथ ही दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

do you know

Trending news

सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम, भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल
india politics
सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम, भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
Telangana
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Maharastra News
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
Stray dogs
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट
IMD
मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट
'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचे टिकट', बंगाल में सरकार बदलते ही लगे सनसनीखेज आरोप
bengal news
'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचे टिकट', बंगाल में सरकार बदलते ही लगे सनसनीखेज आरोप
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
Ghee
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
Ebola alert
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Pakistan
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'
milk
टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'