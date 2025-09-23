पिछले कुछ सालों में UPSC परीक्षा में पूछे गए थे ये सवाल, कर रहे हैं तैयारी? तो पढ़ लें जवाब
पिछले कुछ सालों में UPSC परीक्षा में पूछे गए थे ये सवाल, कर रहे हैं तैयारी? तो पढ़ लें जवाब

UPSC Interview Questions: यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए इस खबर में हम लेकर आए हैं 10 सवाल और जवाब, जो पिछले कुछ सालों में उम्मीदवारों से पूछे गए थें. आप भी पढ़ें.  

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:28 PM IST
पिछले कुछ सालों में UPSC परीक्षा में पूछे गए थे ये सवाल, कर रहे हैं तैयारी? तो पढ़ लें जवाब

UPSC Exam Questions in Hindi: यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए इस ऑर्टिकल में हम लेकर आए हैं 10 सवाल और उनके जवाब. बता दें, ये सवाल बीते कुछ सालों में इंटरव्यू राउंड में कैंडिडेट्स से पूछे गए हैं. ऐसे में आप इन प्रश्नों को अपने पास नोट्स बना रख सकते हैं, ये आपकी तैयारियों में कुछ मदद कर सकते हैं. 

1. सवाल- वो कौन-सा दान है जो अमीर और गरीब दोनों कर सकते हैं?
जवाब-मतदान

2. सवाल- कौन-सा पंछी है जो कभी अपना रास्ता नहीं भूलता है?
जवाब-  कबूतर. 

3. सवाल- ऐसी कौन सी जगह है, जहां नदीं है पर पानी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर गाड़ी नहीं?
जवाब- मैप यानी नक्शा 

4. सवाल- वो क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं?
जवाब- वचन

5. सवाल- वो क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं, टिक-टिक है पर घड़ी नहीं?
जवाब- टाइपराइटर 

6. सवाल- दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है?
जवाब- केला. 

7. सवाल- कौन सा पक्षी शेर का भी शिकार कर सकता है?
जवाब- शुतुर्गमुर्ग

8. सवाल- आधार कार्ड किस राज्स में सबसे पहले बनाया गया था?
जवाब- महाराष्ट्र

9. सवाल- प्लेन का रंग सफेद क्यों होता है?
जवाब- हवाई जहाज को ठंडा रखने के लिे उसको सफेद रंग से पोता जाता है. ऐसे में वो धूप के हीट से बचता है. ये रंग बाकी रंगों की तुलना में प्लेन को हीट से बचाता है.  

10. सवाल- एक कुएं में 9 मेंढक है जिनमें से तीन मर गए तो बताओ अब कुएं में कितने मेंढ़क बचे?
जवाब- 9 मेंढक क्योंकि मरे हुए तीन मेंढ़क भी उसी में हैं. 
 
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

 

