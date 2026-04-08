स्पेस से LIVE कॉल! एस्ट्रोनॉट बातचीत के लिए कौन सा मोबाइल नेटवर्क करते हैं यूज?

Satellite Communication System: ये तो जानते ही हैं कि एक बेहतर टावर या इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से फोन से कॉल या वीडियो कॉल की जा सकती है, लेकिन क्या कभी मन में भी सवाल आया है कि कैसे अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट धरती पर बात करते हैं? आखिर कौन सा मोबाइल नेटवर्क है जो स्पेस से एस्ट्रोनॉट को लाइव होने में मदद करता है? आइ जानते हैं.
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Satellite Communication System: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने जाकर इतिहास के पन्नों में एक नया पन्ना और जोड़ दिया है. अपने साथ वो टीम के अन्य चार मेंबर्स को लेकर स्पेस पहुंचे और वहां से कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉल के माध्यम बातचीत की. शुभांशु ने पीएम मोदी के साथ स्पेस को लेकर अपना अनुभव साझा किया. बातचीत के दौरान पीएम मोदी को शुभांशु ने धरती और स्पेस में अंतर बताया और कहा कि उनके लिए यहां सोना एक मुश्किल टास्क की तरह है. समय के साथ भारतीय भी आगे बढ़ रहे हैं. एक इतिहास रचने वाला मामला शुभांशु का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचना और वहां से बातचीत करने का रहा. ऐसे में कई लोगों के मन में तमाम सवाल आए जिनमें से एक ये है कि कैसे स्पेस से धरती पर एस्ट्रोनॉट बातचीत कर सकते हैं? इतनी दूरी होने पर कैसे धरती और स्पेस के बीच के टावर को मोबाइल नेटवर्क कनेक्ट कर पाता है कि एस्ट्रोनॉट के लिए कम्युनिकेशन करना पॉसिबल हो पाता है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.
दरअसल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर हर समय वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं. इसके जरिए ही स्पेस से धरती पर मौजूद स्पेस एजेंसियों से वो लगातार संपर्क में रहते हैं. स्पेस में एक या दो नहीं बल्कि कई सैटेलाइट हैं जो स्पेस से तस्वीरों को लेकर धरती भेजती हैं. ये ही एक माध्यम भी है जो एस्ट्रोनॉट को धरती पर बात करने में मदद करता है.
वैज्ञानिकों के अनुसार धरती से स्पेस में कम्युनिकेशन करना उतना भी आसान नहीं है जितना लगता है. रोवर, आर्टेमिस मिशन या ISS जैसे तमाम माध्यम से से संपर्क के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) का SCaN यानी स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम काम करता है. मैसेज कोड में बदलकर नेटवर्क के माध्यम से पहुंचता है.
स्पेस से धरती पर बात करने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क एक कोडिंग तरीके को अपनाकर काम करता है. पहले ट्रांसमिटर फिर नेटवर्क फिर रिसीवर के जरिए काम करता है. ट्रांसमिटर का काम मैसेज को कोड में बदलना और फिर नेटवर्क के जरिए भेजने का होता है. रिसीव करने के बाद रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है. इसके बाद धरती पर बातचीत मुमकिन हो पाती है. ये पूरा प्रोसेस आसान नहीं होता है.
दरअसल, NASA ने दुनियाभर के 7 महाद्वीपों पर एंटीना लगा रखे हैं जिनकी लंबाई करीब 230 फुट तक होती है. ये एंटीना स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन की धुरी के रूप में काम करते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी के कारण 200 करोड़ मील तक संपर्क कर सकते हैं. नासा के पास रिले सैटेलाइट बहुत सारी हैं जो संपर्क के लिए मददगार साबित होती है. भविष्य में अंतरिक्ष से धरती पर संपर्क करना आसान हो सके इसके लिए नासा इन्फ्रारेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करने की कोशिश में है. वर्तमान में नासा द्वारा रेडियो वेव यूज किया जा रहा है.
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