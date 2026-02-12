Do You Know: बांग्लादेश को कब मिली थी आजादी? राजधानी, पहले प्रधानमंत्री से लेकर जानें सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब

Bangladesh General Knowledge Questions and Answers: बांग्लादेश में लगभग 18 महीने पहले GEN Z जनरेशन ने बगावत की थी जिस वजह से तत्कालीन पीएम शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. छात्रों की बगावत और प्रधानमंत्री के हटने के बाद चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी. वहीं, अब देश में 13वा पार्लियामेंट्री चुनाव चल रहा है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को आगे बताया जा रहा है. चुनाव में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आगे हैं जिन्होंने युवाओं को नौकरी देने से लेकर कानून व्यवस्था में सुधार के साथ आजादी से बोलने जैसे वादे किए हैं. आप बांग्लादेश के बारे में कितना कुछ जानते हैं?

बांग्लादेश को किस देश से आजादी मिली थी?, बांग्लादेश को कब आजादी मिली?, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आइए ऐसे ही बांग्लादेश के सामान्य ज्ञान सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- बांग्लादेश को किस देश से आजादी मिली थी?,

जवाब: पाकिस्तान से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश आजाद हुआ था. भारत के सहयोग से बांग्लादेश को मुक्ति संग्राम में विजय हासिल हुई थी.

सवाल 2:- बांग्लादेश को कब आजादी मिली थी?

जवाब: 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी. इस दौरान भारत का पूरा सपोर्ट मिला था. 9 महीने लंबे मुक्ति संग्राम (युद्ध) के बाद देश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी.

सवाल 3:- बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी?

जवाब: बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी. ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है.

सवाल 4:- बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है?

जवाब: बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्हें 7 मार्च 1973 को पीएम की कुर्सी मिली थी.

सवाल 5:- बांग्लादेश का दूसरा नाम क्या है?

जवाब: दक्षिण एशिया का देश, बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है. ये दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहलाता है.

सवाल 6:- बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है?

जवाब: बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जो देश का सबसे बड़ा राज्य भी है. यहां आबादी भी ज्यादा है और देश की आर्थिक स्थिति का केंद्र माना जाता है.

सवाल 7:- तारिक रहमान कौन हैं?

जवाब: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हैं जो लगभग 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं. यहां प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार के रूप में वापसी की है.

सवाल 8:- बांग्लादेश में शेख हसीना कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं?

जवाब: बांग्लादेश में शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं. इन्हें इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता संभालने वाली महिला माना जाता है. बांग्लादेश की आजादी के बाद से वो लगातार 4 बार पीएम बन चुकी हैं. जबकि, पहली बार वो 1996 से 2001 तक पीएम पद पर रही थीं. इसके बाद लगातार 4 बार 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री पद पर रही.

