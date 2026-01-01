वो कंपनियों जिनका नहीं है कोई भी मालिक, फिर भी चल रहा कारोबार; जानें कैसे

GK Quiz: भारत में कई बड़ी कंपनियां हैं जिनमें से कुछ इतनी फेमस हैं कि जिसका नाम बच्चे की जुबां पर होता है. जानकर हैरानी होगी कि उनमें से ही कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका कोई मालिक ही नहीं है लेकिन कारोबार जबरदस्त चलता है. आज हम आपको ऐसी भारतीय कंपनियों के नाम बताने जा रहे हैं जिसे चलाने वाला तो कोई है लेकिन जब बात मालिक की आए तो उसका कोई ऑनर ही नहीं है. बिना मालिक के चलने वाली कौन सी कंपनियां भारत में हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

ट्रस्ट भरोसे चल रहा कारोबार

भारत में कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका कोई मालिक नहीं है. इसे चलाने वाला ट्रस्ट या फाउंडेशन है. इससे ये साफ है कि कंपनी को चलाने के लिए कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं है. कंपनी का पूरा कंट्रोल किसी ट्रस्ट या बोर्ड के पास होता है जिसके मुनाफे से लेकर संचालन संबंधित फैसले को ट्रस्ट लेता है. आमतौर पर कमाई की गई रकम का इस्तेमाल समाज की भलाई और विकास के लिए किया जाता है.

महिंद्रा ग्रुप को ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है. आनंद महिंद्रा की बेटियों ने कारोबार को संभालने की जिम्मेदारियों से इनकार कर दिया था जिसके बाद उनके दोस्तों या पेशेवरों ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली. भारत में किसी कंपनी को चलाने के लिए पारिवारिक मालिकाना की जरूरत नहीं होती है. इस वजह से पेशेवर प्रबंधन समेत ट्रस्ट आधारित कंट्रोल से कंपनियां चलती हैं.

टाटा ग्रुप को टाटा ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है. रतन टाटा के निधन के बाद उनका कोई प्रत्यक्ष वारिस नहीं था और इस वजह से साइरस मिस्त्री जैसे पेशेवरों ने कारोबार संभाला. इसके बाद एन. चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का प्रमुख बनाया गया मगर अभी भी कंपनी का ज्यादा मुनाफा टाटा ट्रस्ट्स के पास होता है. इसका इस्तेमाल हेल्थ, शिक्षा समेत ग्रामीण विकास आदि के लिए किया जाता है.

इन दोनों कंपनियों के अलावा सिप्ला, बिसलेरी और बायोकॉन जैसे बड़े ब्रांडों का भी कोई वारिस नहीं है जिस वजह से इनके कारोबार को बेचने की तैयारी है. जबकि, कुछ को ट्रस्ट के हाथों सौंप दिया जाएगा. ट्रस्ट आधारित कंपनियों में कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है और न कोई पर्सनल लाभ हासिल कर सकता है. ऐसी कंपनी के मुनाफे का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में किया जाता है जो देश के विकास से जुड़ा होता है.

