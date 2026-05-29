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Hindi Newsशिक्षाआप भी Film और Movie को एक ही समझते हैं? असलियत जानकर ठनक जाएगा माथा!

आप भी Film और Movie को एक ही समझते हैं? असलियत जानकर ठनक जाएगा माथा!

Movie vs Film: ज्यादातर लोगों की नजर में मूवी और फिल्म का मतलब एक ही है, लेकिन असल में दोनों एक ही नहीं है. मूवी और फिल्म में अंतर है और दोनों शब्द अलग-अलग मतलब के लिए पुकारे जाते हैं. आज के सामान्य ज्ञान में हम आपका जीके सिनेमा से संबंधित बढ़ाने वाले हैं, आइए मूवी और फिल्म का मतलब समझते हैं.

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 29, 2026, 08:56 AM IST
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do you know difference between movie film true story biopic
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Difference Between Movie and Film: भारतीय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक जुनून के लिए भी जाना जाता है. हर शुक्रवार कुछ न कुछ थिएटर पर लगता है और उसके बाहर एक लंबी लाइन वीकेंड पर लगी हुई होती है. इंटरनेट पर रिव्यू की लाइन लगी हुई होती है. बदलते वक्त के साथ थिएटर से लोग नेटफ्लिक्स, Z5, हॉटस्टार समेत ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे हैं जो उनके लिए अनोखी कहानियों से लेकर पुरानी फिल्म समेत ओटीटी जैसा मसाला एक साथ एक ही जगह उपलब्ध करा देते हैं. आम बोलचाल में हम कभी मूवी तो कभी फिल्म बोल देते हैं लेकिन असल में दोनों के अर्थ अलग-अलग होते हैं और बड़ा अंतर होता है. जी हां, आप जिन शब्दों को एक ही समझकर बोलते हैं वो असल में एक दूसरे से अलग हैं और अर्थ भी दोनों का अलग-अलग है.

Movie का मतलब क्या है?

सीधे और साफ शब्दों में कहें तो मूवी का मतलब होता है दर्शकों का मनोरंजन करना. आमतौर पर 2 से 3 घंटे की कहानी में दर्शकों को कभी हंसी-मजाक, कभी रोमांस, कभी एक्शन और कभी पूरा ड्रामा देखने को मिलता है. मूवी में बड़े अभिनेता-अभिनेत्रियां, शानदार डांस, दमदार डायलॉग और आकर्षक स्टोरी होती है, जो अक्सर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने का लक्ष्य रखती है.

Film का मतलब क्या होता है?

इस तरह की फिल्में सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बनाई जाती हैं. इनमें समाज की सच्चाई, निर्देशक की सोच और गहरी भावनाओं के साथ रिश्तों की जटिलताओं को भी दर्शाया जाता है. ऐसी फिल्मों का मकसद केवल एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि दर्शकों को सोचने और जुड़ने पर मजबूर करना होता है. एक्टिंग से लेकर साउंड डिजाइन और सिनेमैटोग्राफी तक हर पहलू में कला की झलक देखने को मिलती है. यही वजह है कि ऐसी फिल्में अक्सर फिल्म फेस्टिवल्स और अवॉर्ड्स में शामिल होती हैं, जहां इन्हें काफी सराहना भी मिलती है.

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Biopic vs True Story: क्या है दोनों में अंतर

True Story का मतलब होता है ऐसी कहानी जो किसी असली घटना से ली गई हो, लेकिन इसे फिल्म में बिल्कुल वैसा ही दिखाना जरूरी नहीं होता जैसा सच में हुआ था. फिल्म बनाने वाले इसमें थोड़े बदलाव कर सकते हैं जिससे कहानी ज्यादा दिलचस्प और मजेदार लगे. वहीं, Biopic का मतलब होता है किसी असली इंसान की जिंदगी पर बनी फिल्म. इसमें उस व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मेहनत, संघर्ष और सफलता तक की कहानी दिखाई जाती है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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