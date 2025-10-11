UPSC Interview Question: नमस्ते और नमस्कार में क्या है अंतर; यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, क्या जानते हैं जवाब?

Advertisement
UPSC Interview Question: क्या आप नमस्ते और नमस्कार में फर्क जानते हैं? 90 प्रतिशत लोग जवाब दे ही नहीं पाते हैं. आइए यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इस सवाल का जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:47 AM IST
UPSC Interview Question and Answer: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा है. हर साल इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा (CSE) है. यूपीएससी सीएसई परीक्षा 3 चरणों- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आयोजित की जाती है. तीनों चरणों को पास करने वाले कैंडिडेट ऑफिसर पद हासिल कर सकते हैं. प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद तीसरा चरण इंटरव्यू का होता है और इस दौरान कुछ भी सवाल किया जा सकता है. सही जवाब देना ही आपको आगे के लिए पास कर सकता है.

यूपीएसी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर तरह का ज्ञान रखें और अपनी जनरल नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं. ऐसा ही एक सवाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया जाता है. क्या जानते हैं नमस्कार और नमस्ते में क्या अंतर होता? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं.

नमस्ते और नमस्कार क्या है?

भारतीय संस्कृति का हिस्सा नमस्ते और नमस्कार है. दोनों ही आदर के रूप इस्तेमाल किया जाता है. अपने से बड़े-बूढ़ों को या सीनियर से लेकर छोटे को नमस्ते या नमस्कार जैसे शब्द से आदर सत्कार किया जाता है. हालांकि, जब दोनों ही शब्द एक हैं तो कैसे एक दूसरे अलग हैं? क्या आप दोनों के बीच का अंतर जानना चाहते हैं? आइए बताते हैं.

क्या है नमस्ते और नमस्कार अंतर?

'नमः + ते' से नमस्ते बनता है जिसका अर्थ है- मैं तुम्हें नमन करता हूं. जबकि, 'नमः + कार' से नमस्कार बनता है जिसका अर्थ है- आदरपूर्वक नमन करना. आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए नमस्ते का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नमस्कार का इस्तेमाल एक से अधिक लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा जो आप से पद और उम्र में छोटे हैं उन्हें नमस्ते कर सकते हैं. जबकि, अपने से बढ़े या सम्मानजनक के लिए नमस्कार का इस्तेमाल करें.

उम्मीद करते हैं कि आपको नमस्ते और नमस्कार में मुख्य अंतर का पता चल गया होगा. अब आगे से अगर कोई आपसे नमस्ते और नमस्कार के बारे में पूछे तो आसानी से बता सकते हैं कि उम्र से बढ़े और सम्मान जनक पद वालों को नमस्कार करते हैं और अपने से छोटों को नमस्ते किया जाता है.

