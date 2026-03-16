Do You Know: राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में क्या अंतर; इलेक्शन प्रक्रिया, कार्यकाल से लेकर सब यहां समझिए

Rajya Sabha vs Lok Sabha Election: भारत की संसद दो सदनों से मिलकर राज्यसभा और लोकसभा बनी होती है. इन दोनों दोनों सदनों के चुनाव में अंतर होता है. दोनों की प्रक्रिया अलग-अलग होती हैं. यहां तक कार्यकाल और सदस्यों के चुने जाने का तरीका भी राज्यसभा और लोकसभा में अलग-अलग होता है. मगर जब बात आती है दोनों के चुनाव और वोटिंग के समय की तो अक्सर लोगों के बीच लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर कन्फ्यूजन रहती है. समझना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में क्या अंतर है. हालांकि, आज हम आपको सरल भाषा में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के अंतर समझाने जा रहे हैं. राज्यसभा और लोकसभा चुनाव के अंतर बताने के अलावा इलेक्शन और चुनाव की प्रक्रिया भी बताएंगे, आइए विस्तार से जानते हैं.

लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कौन करता है?

देश की जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है. देश के नागरिक वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से वोट देकर अपने क्षेत्र का सांसद चुनते हैं. जबकि, राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा वोट देकर नहीं होता है बल्कि राज्य की विधानसभाओं के विधायक (MLA) की ओर से राज्यसभा की वोटिंग की जाती है.

Rajya Sabha vs Lok Sabha Election: क्या है चुनाव की प्रक्रिया?

राज्यसभा चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव होता है जबकि, लोकसभा चुनाव डायरेक्ट होता है जिसमें सीधा जनता वोट करती है और लोकसभा के सदस्य का चयन किया जाता है. राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है जिसमें जीतने वाला वो उम्मीदवार होता है जिसे सबसे ज्यादा वोटिंग विधानसभाओं के विधायकों से मिलती है. विधायकों की ओर से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुनाव किया जाता है.

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राज्यसभा और लोकसभा के मुख्य अंतर?

राज्यसभा और लोकसभा के मुख्य अंतर पर गौर करें तो राज्यों का सदन राज्यसभा कहलाता है क्योंकि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है. जबकि, जनता का सदन लोकसभा कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं.

सरकार बनाने में भूमिका की बात करें तो लोकसभा के पास केंद्र सरकार बनाने की सबसे बड़ी भूमिका होती है. आमतौर पर देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में सबसे ज्यादा बहुमत रखने वाली पार्टी के जरिए चुना जाता है. जबकि, राज्यसभा देश का कानून बनाने और नीतियों पर चर्चा करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाती है.

Rajya Sabha vs Lok Sabha: कार्यकाल

राज्यसभा मेंबर को 6 साल के लिए चुना जाता है और हर 2 सालों में करीब 1/3 सदस्य बदले जाते हैं. ये एक स्थायी सदन है जिसे भंग करने का अधिकार नहीं है. राज्यसभा में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित की जाते हैं और कुल मेंबर्स अधिकतम 250 हो सकते हैं.

लोकसभा की बात करें तो जनता की वोटिंग के जरिए चुने गए सदस्य को 5 साल के लिए पद संभालने का अवसर मिलता है. हर 5 साल के बाद देश में फिर से चुनाव का आयोजन किया जाता है. वर्तमान में लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए करीब 543 सदस्य हैं. इसमें अधिकतम 552 सदस्य शामिल हो सकते हैं.

दोनों के बीच के अंतर को समझना है या याद रखना है तो सीधे शब्दों में ध्यान रखें कि लोकसभा में जनता सांसद चुनती है और राज्यसभा चुनाव में विधायकों की ओर से सांसद चुना जाता है.

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