Do You Know: 'पहाड़ियों की रानी' है ये पश्चिम बंगाल का शहर, पहले सिक्किम का था हिस्सा; क्या जानते हैं नाम और इतिहास?

West Bengal Hill Station City: भारत के पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र में कई ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अनोखे इतिहास के लिए जाने जाते हैं. इन्हीं में से एक शहर को 'पहाड़ियों की रानी' के नाम से जाना जाता है, जिसकी पहचान सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी भी छिपी है. आज इस शहर को पश्चिम बंगाल के साथ जाना जाता है लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये सिक्किम के प्रशासनिक क्षेत्र में शामिल हुआ करता था. समय के साथ हुए बदलावों ने इस शहर की पहचान को नया रूप दिया मगर इसकी खूबसूरती और महत्व में कोई कमी नहीं आई वो वैसा ही आज भी बना हुआ है.

पश्चिम बंगाल के किस शहर को कहते हैं 'पहाड़ियों की रानी'?

बादलों के बीच बसा, ठंडी हवाओं और चाय की खुशबू से महकता एक शहर दार्जिलिंग है जिसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाता है. ये सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि इतिहास से भी इसका रिश्ता है. ये शहर कई रोचक अध्यायों का गवाह भी है जो आज पश्चिम बंगाल का शहर है वो कभी सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था. समय के साथ इतिहास के पन्नों पर धूल पड़ गई लेकिन लेकिन इसकी पुरानी कहानियां आज भी इसकी गलियों और पहाड़ियों में महसूस की जा सकती हैं.

दार्जिलिंग को क्यों कहते हैं पहाड़ियों की रानी?

darjeeling.gov.in के मुताबिक दार्जिंलिंग शहर लहराते पहाडों के बीच है. यहां कंचनजंगा नीले आसमान और चमचमाता पर्वत साफ दिखाई देता है. अपनी खूबसूरती और हर तरफ हरियाली के कारण प्यार से पश्चिम बंगाल के इस जिले को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है. इस शहर को रेलवे एक विश्व धरोहर भी कहा जाता है. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पुराने भाप वाले इंजन के साथ हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते नजर आते हैं.

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पश्चिम बंगाल से पहले सिक्किम का हिस्सा था दार्जिलिंग

अपनी खूबसूरती की तरह ही दार्जिलिंग का इतिहास भी खास है. इस पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख जिला कहा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले दार्जिलिंग का इलाका सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था. 18वीं सदी में हमला करते-करते गोरखाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था. इसके बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच एंग्लो-नेपाल युद्ध 1814 में हुआ. इस दौरान गोरखाओं की हार हुई और 1815 में नेपाल ने सिक्किम से लिया दार्जिलिंग का इलाका अंग्रेजों को सौंप दिया था.

1835 में सिक्किम के राजा ने दार्जिलिंग के इलाकों को ब्रिटिशों को सौंप दिया था जिसके बाद ये शहर ब्रिटिश का एक प्रमुख हिल स्टेशन बना. साथ ही सैन्य-स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित होने लगा. इसके बाद यहां चाय बागानों की शुरुआत हुई और अब पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ चाय उत्पादन और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है.

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