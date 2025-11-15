Advertisement
Do You Know: ऐसी ही नहीं लगी होती चौक-चौराहों पर घोड़े की मूर्तियां, ये खोलती हैं कई राज; टांगों के तरीके में छिपा इतिहास

Horse Leg Position Meaning Statue: चौक-चौराहों पर घोड़े की मूर्तियां लगी देखी हैं? अगर हां, तो उसके पीछे इतिहास संबंधित क्या राज छिपा होता है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:26 PM IST
Horse Leg Position Meaning Statue: किसी शहर के चौक पर कोई मूर्ती देखी है जो घोड़े के साथ हो? उसमें कभी गौर किया है कि किसी घोड़े की टांगे जमीन पर होती है तो कुछ घोड़ों के पैर हवाओं में होते हैं? अगर नहीं, तो अब जब भी देखें तो घोड़े और उस पर बैठे योद्धा को ध्यान से देख लें. किसी भी चौक-चौराहों पर खड़ी योद्धा के साथ घोड़े की मूर्तियां यू हीं नहीं होती है बल्कि ऐतिहासिक राज छिपा होता है और उसका पता घोड़े की टांगों को देखकर ही लगा सकते हैं.

योद्धा की मौत का राज

घोड़े की मूर्तियों से योद्धा की मौत का राज खुलता है. किस स्थिति में योद्धा की मौत हुई है, इसका पता घोड़े की टांगों से चलता है. ये कोई ऐसी कही जाने वाली बात नहीं है बल्कि 11वीं सदी का एक गुप्त कोड है जिसे आज भी मूर्तिकारों द्वारा अपनाया जाता है.

अमेरिका से शुरू हुई गुप्त परंपरा

11वीं सदी की इस गुप्त परंपरा की शुरुआत अमेरिका से हुई थी. अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के लिए सम्मान में मूर्तियां बनाई गई और उस दौरान मूर्तिकारों द्वारा कोड का इस्तेमाल किया गया. ऐसे में घोड़ों के टांगों के तरीके से दर्शाया जाने लगा कि योद्धा की मौत किस स्थिति में हुई है.

तीन कोड से बनाई घोड़ों की मूर्तियां

मूर्तिकार ने तीन कोड को अपनाया और तीन तरह के टांग के साथ घोड़े की मूर्ति बनाई. पहला- घोड़े की दोनों टांगों को जमीन पर रखा. दूसरा- घोड़े का एक पैर जमीन पर और एक हवा में रहा. तीसरा- घोड़ों के दोनों पैर हवा में.

घोड़े के टांगों के तरीके में छिपा इतिहास

  1. घोड़े के दोनों पैर जमीन पर होने का मतलब- बीमारी, दुर्घटना या बुढ़ापे जैसे प्राकृतिक कारणों से योद्धा की मौत हुई.
  2. घोड़े के दोनों पैर हवा में होने का मतलब- युद्ध के दौरान योद्धा घायल हुआ और बाद में मौत हुई.
  3. घोड़े का एक पैर हवा में होने का मतलब- युद्ध के दौरान योद्धा शहीद हो गया.

जरूरी नहीं सभी मूर्तियों पर नियम लागू

इस कोड को हमेशा सही नहीं मान सकते हैं. भारत में ये कोड कम अपनाया जाता है. उदाहरण के लिए मुंबई में शिवाजी की मूर्ति कै जिसमें घोड़ा शांत खड़ा है और उसका मतलब है कि उनकी प्राकृतिक मौत थी. ऐसी ही लखनऊ में एक मूर्ति घोड़े के एक पैर हवा के साथ है लेकिन हुसैनाबाद की प्राकृतिक रूप में हुई थी.

