Do You Know: अंधे लोग कैसे पहचान लेते हैं नोट? ICS Exam में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

How do Blind People Identify Indian Currency: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एग्जाम होते हैं जिसके अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित किया जाता है. आईसीएस एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसमें भारत सरकार के अलग-अलग केंद्रीय और अखिल भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारियों के पद के लिए उम्मीदवार का चयन हो सकता है. परीक्षा या इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका जवाब कई बार अच्छे-अच्छे नहीं दे पाते हैं. उन सवालों में से एक ये है कि अंधे लोग कैसे भारतीय नोट की पहचान कर लेते हैं? भारतीय नोट पर ऐसा कौन सा निशान है जिससे उन्हें सही नोट का पता चलता है और उसे क्या कहा जाता है? आइए ऐसे सवाल के जवाब के साथ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- क्या नोट के साइज से अंधा आदमी पहचान सकता है भारतीय नोट?

जवाब:- जी नहीं, नोट के साइज से उसकी पहचान नहीं हो सकती है. एक ब्लाइंड इंसान के लिए नोट को पहचान का तरीका ये सही नहीं है बल्कि आरबीआई की ओर से हर नोट पर अलग-अलग निशान दिया जाता है.

सवाल 2:- कैसे एक अंधा इंसान पहचान लेता है नोट?

जवाब:- आरबीआई की ओर से सभी बड़े नोट पर अलग-अलग तरह की लाइन दी गई है जिसे ब्लीड लाइन कहा जाता है. इसके जरिए दृष्टिहीन लोग नोट की पहचान कर पाते हैं.

सवाल 3:- किन-किन नोट पर होती है ब्लीड लाइन?

जवाब:- बड़ी संख्या वाले नोट पर ब्लीड लाइन दी जाती है. 100, 200 और 500 के नोट पर ब्लीड लाइन होती है जिससे दृष्टिहीन लोगों के लिए सही नोट की पहचान करना आसान होता है.

सवाल 4:- 100 रुपये के नोट की कैसे करते हैं ब्लाइंड लोग पहचान?

जवाब:- 100 रुपये के नोट पर दोनों तरफ दो-दो लाइन यानी एक तरफ चार लाइन होती है जिसे टच करने पर एक अंधा व्यक्ति जा सकता है कि ये 100 रुपये का नोट है.

सवाल 5:- 200 रुपये के नोट पर किस तरह की होती है ब्लीड लाइन?

जवाब:- अंधे व्यक्ति के लिए नोट की पहचान करने के लिए 200 के नोट पर एक दो-दो लाइन के बीच दो बिंदु होते हैं जिससे उनके लिए ये समझ पाना आसान होता है कि नोट 200 रुपये का है.

सवाल 6:- 500 रुपये के नोट को कैसे पहचान लेते हैं अंधे लोग?

जवाब:- 500 रुपये के नोट में 5 ब्लीड लाइन होती है जिसके जरिए अंधे लोग नोट के बारे में पता कर पाते हैं. पहले 2000 रुपये का नोट होता था तब उस पर 7 लाइनें होती थी. इन लाइन को छूकर और महसूस करके वो जान लेते हैं कि नोट कितनी लाइन का है और कौन सा है.

सवाल 7:- क्या 10, 20 या 50 के नोट में भी होती है ब्लीड लाइन?

जवाब:- नहीं, छोटी संख्या के नोट पर ब्लीड लाइन नहीं होती है. जबकि, 100, 200 और 500 जैसी संख्या वाले नोट पर ब्लीड लाइन दी जाती है.

