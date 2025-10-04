Advertisement
trendingNow12947106
Hindi Newsशिक्षा

Do You Know: अंधे लोग कैसे पहचान लेते हैं नोट? ICS Exam में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

How do Blind People Identify Indian Currency: भारतीय सिविल सेवा परीक्षा (ICS Exam) या इंटरव्यू में उम्मीदवारों से कई तरह के सवाल किए जाते हैं जिनमें से एक ये भी है कि जिन लोगों को नजर नहीं आता है यानी जो दृष्टिहीन लोग हैं वो कैसे भारतीय नोट की पहचान कर लेते हैं? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं और सामान्य ज्ञान को और मजबूत बनाते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Do You Know: अंधे लोग कैसे पहचान लेते हैं नोट? ICS Exam में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

How do Blind People Identify Indian Currency: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एग्जाम होते हैं जिसके अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित किया जाता है. आईसीएस एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसमें भारत सरकार के अलग-अलग केंद्रीय और अखिल भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारियों के पद के लिए उम्मीदवार का चयन हो सकता है. परीक्षा या इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका जवाब कई बार अच्छे-अच्छे नहीं दे पाते हैं. उन सवालों में से एक ये है कि अंधे लोग कैसे भारतीय नोट की पहचान कर लेते हैं? भारतीय नोट पर ऐसा कौन सा निशान है जिससे उन्हें सही नोट का पता चलता है और उसे क्या कहा जाता है? आइए ऐसे सवाल के जवाब के साथ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- क्या नोट के साइज से अंधा आदमी पहचान सकता है भारतीय नोट?

जवाब:- जी नहीं, नोट के साइज से उसकी पहचान नहीं हो सकती है. एक ब्लाइंड इंसान के लिए नोट को पहचान का तरीका ये सही नहीं है बल्कि आरबीआई की ओर से हर नोट पर अलग-अलग निशान दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- कैसे एक अंधा इंसान पहचान लेता है नोट?

जवाब:- आरबीआई की ओर से सभी बड़े नोट पर अलग-अलग तरह की लाइन दी गई है जिसे ब्लीड लाइन कहा जाता है. इसके जरिए दृष्टिहीन लोग नोट की पहचान कर पाते हैं.

सवाल 3:- किन-किन नोट पर होती है ब्लीड लाइन?

जवाब:- बड़ी संख्या वाले नोट पर ब्लीड लाइन दी जाती है. 100, 200 और 500 के नोट पर ब्लीड लाइन होती है जिससे दृष्टिहीन लोगों के लिए सही नोट की पहचान करना आसान होता है.

सवाल 4:- 100 रुपये के नोट की कैसे करते हैं ब्लाइंड लोग पहचान?

जवाब:- 100 रुपये के नोट पर दोनों तरफ दो-दो लाइन यानी एक तरफ चार लाइन होती है जिसे टच करने पर एक अंधा व्यक्ति जा सकता है कि ये 100 रुपये का नोट है.

सवाल 5:- 200 रुपये के नोट पर किस तरह की होती है ब्लीड लाइन?

जवाब:- अंधे व्यक्ति के लिए नोट की पहचान करने के लिए 200 के नोट पर एक दो-दो लाइन के बीच दो बिंदु होते हैं जिससे उनके लिए ये समझ पाना आसान होता है कि नोट 200 रुपये का है.

सवाल 6:- 500 रुपये के नोट को कैसे पहचान लेते हैं अंधे लोग?

जवाब:- 500 रुपये के नोट में 5 ब्लीड लाइन होती है जिसके जरिए अंधे लोग नोट के बारे में पता कर पाते हैं. पहले 2000 रुपये का नोट होता था तब उस पर 7 लाइनें होती थी. इन लाइन को छूकर और महसूस करके वो जान लेते हैं कि नोट कितनी लाइन का है और कौन सा है.

सवाल 7:- क्या 10, 20 या 50 के नोट में भी होती है ब्लीड लाइन?

जवाब:- नहीं, छोटी संख्या के नोट पर ब्लीड लाइन नहीं होती है. जबकि, 100, 200 और 500 जैसी संख्या वाले नोट पर ब्लीड लाइन दी जाती है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: ऐसा कौन सा जानवर जो लगातार 3 साल तक रह सकता है खड़ा? जानें ऐसे ही 7 सवाल-जवाब

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you knowIPS Exam UPSC Interview Questions

Trending news

फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
;