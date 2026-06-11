Do You Know: अजी सुनते हो... भारत के अलग-अलग राज्यों में पति को कैसे बुलाती है पत्नियां?

India Me Husband Ko Kya Bolte Hai: अजी सुनते हो, ए जी, सुनिए जी... ना जाने कई नाम से भारत में एक पत्नी अपने पति को पुकारती है. कोई अपने बच्चों के नाम से पति को आवाज लगाती है तो कुछ ऐसी होती हैं जो बिना शब्दों के ए, ओ, सुनिए... जैसे शब्द बोलती हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में अलग-अलग राज्यों में पति को पुकारा जाता है. सभी की बोलियां अलग-अलग होती है और कुछ जगहों पर तो ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है कि अर्थ पता न हो तो आपकी हंसी न रुके.