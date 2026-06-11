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Do You Know: अजी सुनते हो... भारत के अलग-अलग राज्यों में पति को कैसे बुलाती है पत्नियां?

India Me Husband Ko Kya Bolte Hai: आपके यहां महिलाएं अपनी पत्नी को कैसे पुकारती हैं? उनका नाम लेकर या फिर ऐजी, ओजी, सुनिए बोलते हुए? भारत के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न नामों से पत्नियां अपने पतियों को बुलाती हैं, आइए जानते हैं किस राज्य में किन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पत्नी अपने पति को पुकारती है?

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:54 PM IST
Do You Know: अजी सुनते हो... भारत के अलग-अलग राज्यों में पति को कैसे बुलाती है पत्नियां?
Image Credit: What does wives call their husbands in India

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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