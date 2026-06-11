Do You Know: अजी सुनते हो... भारत के अलग-अलग राज्यों में पति को कैसे बुलाती है पत्नियां?

India Me Husband Ko Kya Bolte Hai: अजी सुनते हो, ए जी, सुनिए जी... ना जाने कई नाम से भारत में एक पत्नी अपने पति को पुकारती है. कोई अपने बच्चों के नाम से पति को आवाज लगाती है तो कुछ ऐसी होती हैं जो बिना शब्दों के ए, ओ, सुनिए... जैसे शब्द बोलती हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में अलग-अलग राज्यों में पति को पुकारा जाता है. सभी की बोलियां अलग-अलग होती है और कुछ जगहों पर तो ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है कि अर्थ पता न हो तो आपकी हंसी न रुके.
दुनिया भर के अलग-अलग देशों में भारत एकलौता देश है जहां की संस्कृति और भाषा में बदलाव देखने को मिलता है. जीवनसाथी यानी पति को पुकारने का तरीका भी भारत के हर कोने में अलग-अलग है. ऐसे दिलचस्प शब्द होते हैं जिसे जानकर कोई भी सोच में पड़ सकता है. भारत के किन राज्यों में महिलाएं अपने पति को कैसे नामों से पुकारती हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.
उत्तर भारत में महिलाएं आमतौर पर अपने पति को नाम से नहीं बुलाती हैं, बल्कि सम्मान और पारंपरिक संबोधनों का इस्तेमाल करती हैं. यहां पत्नी अपने पति को 'सुनिए', 'जी', 'स्वामी' या कई बार 'पतिदेव' जैसे शब्दों से पुकारती हैं. राज्य के कई हिस्सों में आज भी यह परंपरा और पारिवारिक संस्कार देखने को मिलते हैं, जहां पति का नाम सीधे लेने के बजाय सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना आम बात माना जाता है.
उत्तर प्रदेश में कई ग्रामीण और कस्बाई इलाके हैं जहां महिलाएं अपने पति को पुकारने के लिए 'बलमुआ' शब्द का प्रयोग करती हैं. इस देसी अंदाज से यहां की महिलाएं अपने पति को पुकारती हैं. अक्सर सुना होगा कि यूपी के लोकगीतों और पारंपरिक संस्कृति में भी पति की जगह 'बलमुआ' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.
बिहार में एक अलग अंदाज से सभी रिश्ते जाने जाते हैं, जब बात पति-पत्नी के संबंध की आती है तो ये रिश्ता और भी ज्यादा मिठास के साथ जाना जाता है. बिहार में अक्सर महिलाएं अपने पति को 'सइयां' बोलती हैं. आम बोलचाल के अलावा अक्सर भोजपुरी गानों में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.
राजस्थान अपनी बोली और पकवान दोनों के लिए जाना जाता है. यहां की रंगीली संस्कृति अभी भी कई लोगों के दिलों पर राज करती है. यहां पर पत्नियां अपने पति को 'बींद' बोलती है. जबकि, पति अपनी पत्नी को बिंदनी बोलते हैं. जबकि, रजवाड़ों में महिलाएं अपने पति को 'ठाकुर साहब' या नाम के आगे 'सा' लगाने का भी बुलाती हैं.
गुजरात में पति को 'नवरो' या 'पती' कहा जाता है. वहीं, कई ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अपने पति के नाम के साथ 'भाई' जोड़कर संबोधित करती हैं.
पंजाब में महिलाएं अपने पति को 'खसम' कहती हैं. इसके अलावा प्यार और सम्मान जताने के लिए 'सोणेया' या नाम के साथ 'जी' लगाने का भी चलन है.
पश्चिम बंगाल में महिलाएं अपने पति के लिए 'स्वामी' या 'शामी' शब्द का इस्तेमाल करती हैं. कई जगहों पर उन्हें प्यार से 'बाबू' भी कहा जाता है.
हरियाणा की महिलाएं अपने पति के लिए 'भरतार' शब्द का यूज करती हैं. ये शब्द वहां की लोकभाषा और परंपरा का हिस्सा माना जाता है.
महाराष्ट्र में महिलाएं अपने पति को 'नवरा' कहती हैं. जबकि, रोजमर्रा की बातचीत में 'हो' या 'सुनते हो' जैसे संबोधन भी आम हैं.
उत्तराखंड में महिलाएं अपने पति को 'बैग', छत्तीसगढ़ में 'डउका', हिमाचल प्रदेश में 'पौणे' और जम्मू-कश्मीर में 'सइयां' कहकर पुकारती हैं.
ओडिशा में 'भर्ता' और 'स्वामी' जैसे शब्द प्रचलित हैं, जबकि झारखंड में महिलाएं अपने जीवनसाथी के लिए सामान्य तौर पर 'पति' शब्द का इस्तेमाल करती हैं.
दक्षिण भारत के अलग-अलग राज्यों में पति के लिए अलग शब्द का इस्तेमाल किया जाता हैं. जैसे तमिलनाडु में 'कणवर', तेलुगु भाषी क्षेत्रों में 'भर्त' या 'अय्या' और कर्नाटक में 'गंड' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.