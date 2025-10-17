Advertisement
trendingNow12966265
Hindi Newsशिक्षा

Trending Quiz: क्या आपको पता, मरने के बाद भी दिमाग कुछ देर तक काम करता है?

GK Quiz in Hindi: क्या आपको पता है मरने के बाद भी इंसान का दिमाग कुछ देर तक काम करता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर.. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trending Quiz: क्या आपको पता, मरने के बाद भी दिमाग कुछ देर तक काम करता है?

General Knowledge Question and Answer: रोजाना हम आपके लिए जीके से जुड़े सवाल लेकर आते हैं. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर नौकरी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे 10 सवाल और उनके जवाब, जो अक्सर परिक्षाओं में पूछे जाते हैं. आप चाहें तो इन प्रश्नों को नोट कर लें या फिर सेव करके रख लें.  

1. सवाल- किस पेड़ के लकड़ी सोने से भी महंगी बिकती है?
जवाब- लाल चंदन की लकड़ी

2. सवाल- परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी?
जवाब- चीन

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल- विश्व का ऐसा कौन सा देश है, जहां एक भी नदी नहीं है?
जवाब- सऊदी अरब

UPSC Interview Question: अक्सर ऐसे सवालों में अटक जाते हैं 70% यूपीएससी कैंडिडेट्स, क्या आप जानते इन प्रश्नों के जवाब?

4. सवाल- वो कौन सा जीव है जो एक समय पर दो अलग-अलग दिशा में देख सकता है?
जवाब- गिरगिट

5. सवाल- किस वृक्ष को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए?
जवाब- पीपल के पेड़ को

6. सवाल- भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है?
जवाब- नरेंद्र मोदी

Amazing Facts: सांपों की असली उम्र जानकर चौंक जाएंगे आप! 10–20 साल नहीं, इतने साल तक जिंदा रहते हैं सांप!

7. सवाल- चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है ?
जवाब- शोभा बढ़ाना

8. सवाल- कौन सा जानवर 200 साल तक जीवित रहता है?
जवाब- कछुआ. 

9. सवाल- मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने देर तक जीवित रहता है ?
जवाब- 10 मिनट तक का

10. सवाल- किस देश में सबसे ज्यादा बांस का पेड़ है?
जवाब- पाकिस्तान 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

quizGK quiz

Trending news

तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?