Trending Quiz: क्या आपको पता, मरने के बाद भी दिमाग कुछ देर तक काम करता है?

1. सवाल- किस पेड़ के लकड़ी सोने से भी महंगी बिकती है?

जवाब- लाल चंदन की लकड़ी

2. सवाल- परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी?

जवाब- चीन

3. सवाल- विश्व का ऐसा कौन सा देश है, जहां एक भी नदी नहीं है?

जवाब- सऊदी अरब

4. सवाल- वो कौन सा जीव है जो एक समय पर दो अलग-अलग दिशा में देख सकता है?

जवाब- गिरगिट

5. सवाल- किस वृक्ष को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए?

जवाब- पीपल के पेड़ को

6. सवाल- भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है?

जवाब- नरेंद्र मोदी

7. सवाल- चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है ?

जवाब- शोभा बढ़ाना

8. सवाल- कौन सा जानवर 200 साल तक जीवित रहता है?

जवाब- कछुआ.

9. सवाल- मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने देर तक जीवित रहता है ?

जवाब- 10 मिनट तक का

10. सवाल- किस देश में सबसे ज्यादा बांस का पेड़ है?

जवाब- पाकिस्तान

