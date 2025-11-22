Do You Know: अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, कई देशों ने खरीदना चाहा भारत का फाइटर जेट, जानें देश के पास कितने तेजस विमान

Tejas Aircraft in India: दुबई एयर शो में भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया. उड़ान भरने के कुछ ही सेकेंड में जमीन पर विमान गिरा और तेज धमाका हो गया. दुर्घटनाग्रस्त होने से एक पायलट की मौत हो गई. भारत के पास कितने तेजस विमान हैं, आइए जानते हैं.
Tejas Aircraft in India: भारत के हल्के लड़ाकू विमान की कैटेगरी में कई सालों से तेजस की एक पहचान बनी हुई है. इसकी क्षमता पर कई देशों की नजर लगातार बनी हुई है. यहां तक कि कई देशों द्वारा फाइटर जेट तेजस विमान को खरीदने की मांग भी की जाती है. ये विमान अपने हल्के वजन, आधुनिक एवियोनिक्स और बहुत किफायती लागत के कारण कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में आकर्षक बना हुआ है. भारत के पास कितने तेजस विमान है, खासियत क्या है और किन-किन देशों ने तेजस विमान को खरीदने का ऑप्शन रखा है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
भारत के पास कितने तेजस विमान हैं?
भारतीय वायुसेना की ओर से वर्तमान में 123 तेजस का ऑर्डर दिया गया है. सितंबर 2025 में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 तेजस विमान को खरीदा था. 2027 तक इन 97 तेजस की आपूर्ति की शुरुआत हो सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में भारत सरकार ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 तेजस जेट को खरीदने का सौदा किया था.
तेजस फाइटर जेट में ये हैं खासियत?
भारत किन-किन देशों ने खरीदना चाहा तेजस विमान?
भारत की ओर से आधिकारिक रूप से अभी तक कोई तेजस फाइटर जेट नहीं बेचा गया है. हालांकि, कई देशों की ओर से तेजस को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है. इन देशों में सबसे आगे मलेशिया रहा और भारत की ओर से इसे 18 तेजस फाइटर जेट का ऑफर भी भेजा गया था. अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, ब्राजील, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने तेजस में अपनी रुचि दिखाई है.
भारत के पास कुल कितने लड़ाकू विमान हैं?
भारत के पास 31 लड़ाकू विमान हैं जो फाइटर और कॉम्बैट स्क्वाड्रन हैं. ये विमान ज्यादातर रूसी और सोवियत संघ के समय के हैं. बात करें सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान की तो वो Su-30MKI बताया जाता है. बता दें कि पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस है जिसे साल 2015 में वायु सेना का हिस्सा बना गया था.
