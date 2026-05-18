GK Quiz: 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब!

General Knowledge Questions with Answers: क्या आप जानते हैं 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? अगर नहीं, तो आइए इस सवाल का जवाब बताने के साथ ही अन्य जीके संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर जानते हैं.
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General Knowledge Questions with Answers: सभी के लिए जनरल नॉलेज महत्वपूर्ण होता है. दुनिया भर में कई चीजें रहस्यों से भरी हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम रोज अनुभव करते हैं लेकिन उस पर कभी गौर नहीं करते. सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल और उसके जवाब हमारी जीके को बढ़ाने में मददगार होते हैं. आज हम आपके लिए कुछ जनरल नॉलेज क्विज लेकर आए हैं जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं. अच्छी जीके होने पर उन छात्रों को भी मदद मिल सकती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं. आइए जीके के कुछ सवाल और उसके जवाब जानते हैं.
जवाब:- सात पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है क्योंकि ये 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है.
जवाब:- 1938 में सबसे पहला नोट 5 रुपये का जारी किया था. आरबीआई की ओर से जारी किए गए इस नोट पर किंग जॉर्ज VI की तस्वीर छपी हुई थी.
जवाब:- 100 रुपये के नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य 15 भाषाएं लिखी होती हैं. इस तरह कुल मिलाकर नोट पर 17 भाषाओं में मूल्य लिखा होता है.
जवाब:- धरती पर सबसे खतरनाक जहरीली मकड़ी का नाम सिडनी फनल-वेब और ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर है. ये दोनों ही मकड़ियां बहुत जहरीली होती हैं.
जवाब:- भारत का तिंरगा पिंगली वेंकैया ने बनाया था.
जवाब:- मोमबत्ती को जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है बिना इसके ये जल नहीं सकती है.
जवाब:- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल किया जाता है.
जवाब:- अफ्रीका के सबसे अनोखे पौधों बाओबाब ट्री को उल्टा पेड़ कहा जाता है.
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