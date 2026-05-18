GK Quiz: 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब!

General Knowledge Questions with Answers: सभी के लिए जनरल नॉलेज महत्वपूर्ण होता है. दुनिया भर में कई चीजें रहस्यों से भरी हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम रोज अनुभव करते हैं लेकिन उस पर कभी गौर नहीं करते. सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल और उसके जवाब हमारी जीके को बढ़ाने में मददगार होते हैं. आज हम आपके लिए कुछ जनरल नॉलेज क्विज लेकर आए हैं जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं. अच्छी जीके होने पर उन छात्रों को भी मदद मिल सकती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं. आइए जीके के कुछ सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है?

जवाब:- सात पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है क्योंकि ये 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है.

सवाल 2:- RBI ने सबसे पहले किस करेंसी नोट को जारी किया था?

जवाब:- 1938 में सबसे पहला नोट 5 रुपये का जारी किया था. आरबीआई की ओर से जारी किए गए इस नोट पर किंग जॉर्ज VI की तस्वीर छपी हुई थी.

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सवाल 3:- 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं?

जवाब:- 100 रुपये के नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य 15 भाषाएं लिखी होती हैं. इस तरह कुल मिलाकर नोट पर 17 भाषाओं में मूल्य लिखा होता है.

सवाल 4:- धरती पर सबसे खतरनाक मकड़ी कौन सी रहती है?

जवाब:- धरती पर सबसे खतरनाक जहरीली मकड़ी का नाम सिडनी फनल-वेब और ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर है. ये दोनों ही मकड़ियां बहुत जहरीली होती हैं.

सवाल 5:- भारत का तिरंगा सबसे पहले किसने बनाया था?

जवाब:- भारत का तिंरगा पिंगली वेंकैया ने बनाया था.

सवाल 6:- किस गैस के न होने पर मोमबत्ती नहीं जल सकती है?

जवाब:- मोमबत्ती को जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है बिना इसके ये जल नहीं सकती है.

सवाल 7:- भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है?

जवाब:- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल किया जाता है.

सवाल 8:- ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे उल्टा पेड़ कहा जाता है?

जवाब:- अफ्रीका के सबसे अनोखे पौधों बाओबाब ट्री को उल्टा पेड़ कहा जाता है.

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