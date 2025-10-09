Advertisement
trendingNow12954025
Hindi Newsशिक्षा

Cough Syrup: खांसी के सिरप में कितना प्रतिशत होता है अल्कोहल? क्या जानते हैं आप

Do you Know: क्या आप जानते हैं कि कफ सिरप में कितने प्रतिशत तक अल्कोहल होता है? इसे पीने से शराब जैसा नशा हो सकता है या नहीं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cough Syrup: खांसी के सिरप में कितना प्रतिशत होता है अल्कोहल? क्या जानते हैं आप

Cough Syrup Common Question and Answer: खांसी का सिरप... इन दिनों काफी चर्चाओं में है और कई मासूम बच्चों की जान के लिए जानलेवा बताया जा रहा है. हाल ही में कफ सिरप से कई बच्चों की जान जा चुका है. ऐसे में दवा सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हैं. जबकि, कई जगहों पर बच्चों के खांसी सिरप को बैन भी कर दिया जा चुका है. कोल्डरिफ (Coldrif) नामक कफ सिरप को जांच के बाद कई जगहों पर बैन किया जा चुका है. जांच के कफ सिरप में खतरनाक केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया जिसे बच्चों की मौत का कारण बताया जा रहा है. हर किसी को कफ सिरप से संबंधित कुछ सवाल और जवाब जरूर पता होने चाहिए. जैसे कफ सिरप में अल्कोहल होता है या नहीं? अगर है तो कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है? क्या बच्चों के सिरप में अल्कोहल होता है? आइए ऐसे कुछ सवाल के जवाब जानते हैं.

नवजात से 5 साल तक की उम्र वाले बच्चे को क्या कफ सिरप देना चाहिए?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार 5 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाता है. अधिक खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा दिया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कफ सिरप में अल्कोहल होता है?

जी हां, कुछ कफ सिरप होते हैं जिनमें अल्कोहल मिला होता है. हालांकि, इसके बारे में खांसी के सिरप की शीशी में लिखा होता है.

खांसी के सिरप में कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है?

कफ सिरप में मादक पेय पदार्थों के लिए इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल होता है. ज्यादातर कफ सिरप में 0.102% से 2.576% तक इथेनॉल होता है.

सबसे ज्यादा किस सिरप में अल्कोहल होता है?

नाइक्विल कोल्ड एंड फ्लू नामक कफ सिरप में अधिक मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है. इसमें 10 प्रतिशत तक अल्कोहल होता है जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मरीज को नींद आ सके.

क्या अल्कोहल वाला कफ सिरप पीना सही?

जी नहीं, अल्कोहल युक्त कफ सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसे लोग तो बिल्कुल भी इस दवा का सेवन न करें जो शराब पीते हैं या पीने का प्लान कर रहे हैं.

क्या आप खांसी की दवा से भी नशा हो सकता है?

अल्पकालिक डेक्स्ट्रोमेथोर्फन की खुराक अधिक लेने पर शराब की तरह नशा हो सकता है. बच्चों को ऐसे सिरप न देने की सलाह दी जाती है.

ये भी पढ़ें- Nobel Prize Winners GK Quiz: सबसे पहले कब और किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? क्या जानते हैं दो बार Award जीतने वाले विजेताओं के नाम

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you knowCough Syrup

Trending news

PM मोदी से मिले कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ,कहा- ये जवाबी दौरा है
PM Modi
PM मोदी से मिले कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ,कहा- ये जवाबी दौरा है
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
Cough Syrup
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
BR Gavai
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
BJP
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
Weather
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
village
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान