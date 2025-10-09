Cough Syrup: खांसी के सिरप में कितना प्रतिशत होता है अल्कोहल? क्या जानते हैं आप

Cough Syrup Common Question and Answer: खांसी का सिरप... इन दिनों काफी चर्चाओं में है और कई मासूम बच्चों की जान के लिए जानलेवा बताया जा रहा है. हाल ही में कफ सिरप से कई बच्चों की जान जा चुका है. ऐसे में दवा सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हैं. जबकि, कई जगहों पर बच्चों के खांसी सिरप को बैन भी कर दिया जा चुका है. कोल्डरिफ (Coldrif) नामक कफ सिरप को जांच के बाद कई जगहों पर बैन किया जा चुका है. जांच के कफ सिरप में खतरनाक केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया जिसे बच्चों की मौत का कारण बताया जा रहा है. हर किसी को कफ सिरप से संबंधित कुछ सवाल और जवाब जरूर पता होने चाहिए. जैसे कफ सिरप में अल्कोहल होता है या नहीं? अगर है तो कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है? क्या बच्चों के सिरप में अल्कोहल होता है? आइए ऐसे कुछ सवाल के जवाब जानते हैं.

नवजात से 5 साल तक की उम्र वाले बच्चे को क्या कफ सिरप देना चाहिए?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार 5 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाता है. अधिक खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा दिया जा सकता है.

क्या कफ सिरप में अल्कोहल होता है?

जी हां, कुछ कफ सिरप होते हैं जिनमें अल्कोहल मिला होता है. हालांकि, इसके बारे में खांसी के सिरप की शीशी में लिखा होता है.

खांसी के सिरप में कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है?

कफ सिरप में मादक पेय पदार्थों के लिए इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल होता है. ज्यादातर कफ सिरप में 0.102% से 2.576% तक इथेनॉल होता है.

सबसे ज्यादा किस सिरप में अल्कोहल होता है?

नाइक्विल कोल्ड एंड फ्लू नामक कफ सिरप में अधिक मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है. इसमें 10 प्रतिशत तक अल्कोहल होता है जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मरीज को नींद आ सके.

क्या अल्कोहल वाला कफ सिरप पीना सही?

जी नहीं, अल्कोहल युक्त कफ सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसे लोग तो बिल्कुल भी इस दवा का सेवन न करें जो शराब पीते हैं या पीने का प्लान कर रहे हैं.

क्या आप खांसी की दवा से भी नशा हो सकता है?

अल्पकालिक डेक्स्ट्रोमेथोर्फन की खुराक अधिक लेने पर शराब की तरह नशा हो सकता है. बच्चों को ऐसे सिरप न देने की सलाह दी जाती है.

