Do You Know: एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की कितनी होती है पेंशन, क्या जानते हैं आप?

IAS Officer Pension After Retirement: आप भी ये जानते ही होंगे कि सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (Union Public Service Commission) यानी यूपीएससी (UPSC) परीक्षा में पास होने के बाद अलग-अलग पदों में भर्ती होती है. सरकारी विभाग के उच्च पदों को हासिल करने के लिए यूपीएससी परीक्षा देना और उसमें पास होना जरूरी होता है. कुछ आईपीएस बनना चाहते हैं तो कुछ आईएएस बनने का सपना देखते हैं. अक्सर आईएएस अधिकारी के बारे में ज्यादा चर्चाएं सुनने को मिलती है. एक अधिकारी की कितनी सैलरी है? रिटायरमेंट के बाद आईएएस अधिकारी को कितनी पेंशन मिलती है? एक IAS को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है? आदि सवाल अक्सर लोग पूछते हैं. अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं.

आईएएस अधिकारी की कितनी सैलरी होती है?

आईएएस अधिकारी की शुरुआती मासिक सैलरी 56,000 रुपये होती है. जबकि, 2 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है. यहां पद और अनुभव के आधार पर सैलरी बढ़ती रहती है. सिर्फ सैलरी ही नहीं आईएएस अधिकारी को अन्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाता है.

IAS को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

महंगाई भत्ता

मकान किराया भत्ता

यात्रा भत्ता

सरकारी आवास

सरकारी गाड़ी

ड्राइवर

घरेलू सहायक

मेडिकल सर्विस

पेंशन योजनाएं

IAS अधिकारी की कितनी पेंशन होती है?

कम से कम 20 साल तक सेवा करने वाले आईएएस अधिकारी को पेंशन का लाभ मिलता है. कार्यकाल के दौरान आखिरी सैलरी के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है. उदाहरण के लिए अगर किसी आईएएस की सैलरी 1 लाख रुपये है तो उस अधिकारी की पेंशन रकम 50 हजार रुपये तक हो सकती है.

क्या 2004 के बाद से आईएएस अधिकारी को मिलती है पेंशन?

दरअसल, 2004 के बाद पेंशन स्कीम में बदलाव हुआ था और इसके बाद से नए नियम के आधार पर पेंशन दी जाती है. पुरानी स्कीम में अधिकारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम के आधार पर आईएएस अधिकारियों के सैलरी का एक हिस्सा बचत खाते में जमा होता है और इसके आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है. इसके अलावा अन्य कई आधार से भी पेंशन को तय किया जाता है.

एक IAS अधिकारी की सबसे ज्यादा सैलरी कितनी होती है?

एक IAS अधिकारी पद पर लगातार 37 साल तक रहने के बाद कैबिनेट सचिव पद हासिल होता है. ऐसे में 7वें वेतन आयोग के आधार पर सबसे ज्यादा सैलरी 2,50,000 रुपये होती है. एक आईएएस के लिए ये ही सबसे ज्यादा सैलरी होती है.

