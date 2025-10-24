Advertisement
शिक्षा

Do You Know: 60 दिनों तक हवा का AQI 400+ रहा तो इंसानों पर कैसा पड़ेगा असर?

AQI 400 Plus Effect on Human: दिवाली के बाद से हवा में प्रदूषण बढ़ चुका है और एक्यूआई का स्तर 400 प्लस पहुंच चुका है. ये अगर लगातार 60 दिन रहा तो इंसानों पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:00 PM IST
AQI 400 Plus Effect on Human: देश के कई क्षेत्रों में दिवाली की रात की गई जबरदस्त आतिशबाजी और पटाखे बाजी का असर साफ देखा जा रहा है. हवा की गुणवत्ता में अचानक से बदलाव देखा जा रहा है. भारत की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा ने अपनी जगह बना ली है. यहां पर एक्यूआई 400 से पार हो चुका है. ऐसे में मौसम अजीब नहीं होगा बल्कि सांस लेना तक लोगों के लिए मुश्किल भर रहेगा. अच्छे खासे व्यक्ति को भी अजीब सा महसूस हो सकता है. क्या आप जानते हैं कि मूड और ब्रेन पर खराब एक्यूआई के कारण असर देखने को मिल सकता है. अगर लगातार 60 दिनों तक हवा का एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा देखा गया तो इसका असर इंसानों पर कैसा पड़ेगा?

खतरनाक होती है ऐसी हवा

एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल जब 400 से ऊपर पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि जहरीली हवाओं के बीच आप सांस ले रहे हैं. ऐसे AQI के साथ PM2.5, NO₂ और O₃ जैसे प्रदूषक हवा में घुल जाते हैं. इस स्तर पर प्रदूषण का होना बहुत खतरनाक होता है. अगर 60 दिनों तक ऐसे स्तर के साथ एक्यूआई रहा तो इंसानों पर कैसा असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं.

हवा का AQI 400+ रहा तो क्या होगा?

हवा का AQI 400 से ज्यादा रहा तो ये इंसानों के लिए सही नहीं है. बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है. बढ़ते एक्यूआई का मतलब हवा में प्रदूषण का बढ़ना होता है जिससे ब्रेन में रिलीज होने वाले मस्तिष्क रसायनों बाधित हो सकते हैं और फिर मूड, अवसाद और चिंता संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं. पूरी तरह से लाइफस्टाइल बिगड़ सकती है. अगर 2 से 3 दिन भी लगातार AQI 400+ रहा तो ब्रेन पर बुरा असर पड़ सकता है. सोचने-समझने की क्षमता कम होने लगती है. बिना कुछ काम के भी थकावट जैसा महसूस होने लगता है.

60 दिनों तक AQI 400+ रहा तो कैसे पड़ेगा असर?

साल 2020 में हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि जब शहरों में 60 दिन से अधिक समय तक AQI 300 से ज्यादा रहा तो वहां के लोगों की दिमागी क्षमता घटने लग गई. उम्र 5 साल तक घटने लगती है. कहा जाता है कि अधिक समय तक हवा का प्रदूषण सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. लगातार 60 दिनों तक हवा का AQI 400 से अधिक रहा तो लोगों की उम 5 साल घट सकती है. लोगों में तनाव हार्मोन बढ़ सकता है. कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता ता है और नींद की गड़बड़ी भी हो सकती है. चिंता, चिड़चिड़ापन, उदासी,  घबराहट और गुस्सा जैसे बदलावों का सामना करना पड़ सकता है.

हवा में प्रदूषण होने पर क्या करें?

  • घर में दरवाजे और एयरटाइट खिड़कियां बंद रखें.
  • सुबह और शाम की सैर पर जाना बंद कर दें.
  • बाहर निकलते समय मुंह पर एयर प्युरिफ़ाइर फेस मास्क लगाएं.
  • अच्छा खान पान रखें जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करें.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Air polluation

