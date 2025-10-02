Do You Know: भारत का वो कौन सा नोट जिस पर नहीं है महात्मा गांधी की तस्वीर? जानें पहली बार किस भारतीय करेंसी पर दिखे थे बापू जी

Do You Know: भारतीय नोट और महात्मा गांधी की तस्वीर का खास संबंध है. भले ही आजादी के काफी बाद भारतीय मुद्राओं पर गांधी जी दिखे लेकिन 1 से 500 रुपये के नोटों पर महात्मा गांधी जी ही अब नजर आते हैं, लेकिन एक समय था जब गांधी जी के अलावा कोई और तस्वीर लगी हुई थी. भारत के किस नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं थी. पहले नोट पर किसकी तस्वीर होती थी? भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर क्यों होती है, आइए ऐसे ही सवाल के जवाब जानते हैं और आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- पहले नोट पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी?

उत्तर:- नोटों पर पहले किंग जॉर्ज की तस्वीर हुआ करती थी।

सवाल 2:- नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर से पहले किसकी तस्वीर होती थी?

उत्तर:- भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर को महात्मा गांधी की फोटो से पहले देखा जाता था.

सवाल 3:- भारतीय नोट पर सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर कब आई थी?

उत्तर:- साल 1969 में महात्मा गांधी जी की तस्वीर भारतीय नोट पर जारी की गई थी. ऐसा गांधी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया.

सवाल 4:- किस भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं थी?

उत्तर:- सबसे पहले 1 रुपये का नोट जारी किया गया था जिस पर गांधी जी की तस्वीर नहीं थी.

सवाल 5:- महात्मा गांधी की तस्वीर के बिना कब 1 रुपये का नया नोट जारी किया गया था?

उत्तर:- साल 1949 में अशोक स्तंभ के साथ 1 रुपये का नोट जारी किया गया था.

सवाल 6:- भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे पहला कौन सा नोट जारी किया था?

उत्तर:- भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 5 रुपये का नोट जारी किया गया था.

सवाल 7:- भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों होती है?

उत्तर:- गांधी जी को उनकी राष्ट्रीय अपील की वजह से चुना गया. RBI ने अशोक स्तंभ की जगह सभी बैंक के नोटों को बदलकर महात्मा गांधी के फोटो वाले नोट जारी की थी.

