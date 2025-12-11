किस झरने को कहा जाता है 'भारत का नियाग्रा'? जिसकी खूबसूरती के आगे झुकती है दुनिया

Athirappilly Waterfall Niagara Of India: भारत में कई खूबसूरत झरने हैं, जिसे देखना लोगों के लिए एक सपना जैसा होता है, ऐसे में एक झरना ऐसा है जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं. तो चलिए आपको उस झरने के बारे में बताते हैं. आपको ये भी बताएंगे की उसे ऐसा किसलिए कहा जाता है.

भारत का नियाग्रा कौन सा झरना है?

भारत में केरल का अथिराप्पिल्ली झरना बहुत खूबसूरत जगह है, और इसे ही लोग नियाग्रा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. इसकी वजह है इसका चौड़ा फैला हुआ जल प्रवाह, तेज छोर और ऊपर से नीचे गिरते पानी का खूब सारा पानी किसी पर्दे की तरह लगता है. यह देखने में बिल्कुल अमेरिका-कनाडा के प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स जैसा लगता है.

कहा है शानदार वाटरफॉल?

यह झरना केरल के त्रिशूर जिले में है, घने जंगलों और पश्चिमी घाट की शोलायर रेंज के बीच बसा है. यहां का पूरा इलाका हरी-भरी प्रकृति, बहती नदियों और समृद्ध वन्यजीवों के कारण ही सुंदर माना जाता है.

बता दें, मानसून के समय जब पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है, तब अथिराप्पिल्ली झरना चौड़ा और बेहद घातक दिखाई देता है. इसकी चौड़ाई और अर्ध-गोलाकार देखने लायक जगहें इसे नियाग्रा फॉल्स जैसा लुक देती हैं. गिरते पानी की भारी गड़गड़ाहट भी बिल्कुल उसी तरह गूंजती है जैसे दुनिया के सबसे बड़े झरनों में सुनाई देती है, और यह नजारा वाकई में देखने लायक होता है. इसे देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है.

ऊचाई, चौड़ाई और जलप्रवाह

अथिराप्पिल्ली झरना 80 फीट ऊंचा है और इसकी चौड़ाई इतनी अधिक है कि दूर से देखने पर यह सफेद गिरते पानी की एक विशाल चादर जैसा लगता है. बारिश के मौसम में इसका जलप्रवाह सबसे ज्यादा होता है. यह भारत के सबसे शक्तिशाली झरनों की लिस्ट में टॉप पर आता है.

यह झरना बॉलीवुड और साउथ की बड़ी फिल्मों के लिए पसंदीद जगहों में से एक है. बाहुबली, दिल से, रावण, गुरु जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के मशहूर दृश्य यहीं फिल्माए गए थे. इससे इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली है. अथिराप्पिल्ली झरना वेस्टर्न घाट रेनफॉरेस्ट के बीच स्थित है जोकि UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यह इलाका दुर्लभ पेड़-पौधों, अनोखे जीवों और सदाबहार जंगलों के लिए फेमस है.

ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का घर

झरने के आसपास का जंगल केरल के राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल का आवास हैं. इस वजह से यह इलाका पक्षी प्रेमियों और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है.

