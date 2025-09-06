Do You Know: लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर नहीं होते एक, तीनों में है अंतर; जानें किसके लिए कौन सी पढ़ाई जरूरी?

Lawyer vs Advocate vs Barrister: कानूनी दुनिया में झाकना पड़ जाए तो कुछ शब्दों की आवाज कानों तक गूंज सकती है. लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर जैसे शब्द सुनने को मिल सकते हैं जिन्हें सुनकर ऐसा ही लगता है कि ये तीन एक ही है बस बोला अलग-अलग तरीके से जाता है. अर्थ और पोस्ट एक ही है लेकिन सच्चाई तो ये है कि तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है. अक्सर लोग वकील को ही एडवोकेट और बैरिस्टर समझ लेते हैं लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं. अगर अभी तक आप भी तीनों को एक समझते थे तो आपकी इस गलतफहमी को आज हम दूर कर देंगे.

लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या समानता?

लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर ये तीनों ही कानूनी जगत से जुड़े हुए हैं लेकिन तीनों की अलग-अलग पहचान है. भले ही शुरुआती पढ़ाई एक जैसी है लेकिन नाम के आगे लॉयर या एडवोकेट या बैरिस्टर लगाने के लिए पढ़ाई में अंतर होता है. आइए लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर के बीच अंतर बताने के साथ कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? जान लेते हैं.

लॉयर कौन होते हैं?

जिस शख्स ने कानूनी की पढ़ाई की है और वो एलएल.बी (LLB) की डिग्री हासिल कर चुके हैं उन्हें लॉयल कहा जाता है. सरल भाषा में कहें तो LLB डिग्री हासिल करने वाला हर एक शख्स लॉयर है लेकिन वो अदालत में केस नहीं लड़ सकता है. ये लीगल एडवाइजर दे सकते हैं लेकिन अदालत में किसी को रिप्रजेंट जैसे काम नहीं कर सकते हैं.

एडवोकेट कौन है?

LLB डिग्री हासिल करने के बाद जब कोई लॉयर BAR काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन किया है और एग्जाम क्लियर कर लिया है वो एडवोकेट कहलाता है. जहां लॉयर के पास केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है वहीं, एडवोकेट किसी का केस कोर्ट में लड़ सकता है.

बैरिस्टर कौन होते हैं?

बैरिस्टर एक बड़े लेवल का वकील होता है जिसने UK जाकर लॉ की डिग्री ले रखी है. ब्रिटिश लीगल सिस्टम से बैरिस्टर शब्द आया है और अगर कोई भारतीय छात्र इंग्लैंड से कानूनी पढ़ाई (बार एट लॉ) करता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है. सरल भाषा में समझाएं तो लॉयर और बैरिस्टर एक हैं बस अंतर ये होता है कि लॉयर की पढ़ाई भारत में और बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से होती है. इंग्लैंड से पढ़ाई करने वाले को वहां के बार काउंसिल से मान्यता जरूर लेनी होती है जिसके बाद नाम के आगे बैरिस्टर लिख सकते हैं.

