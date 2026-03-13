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Do You Know: एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी एक दूसरे से कैसे अलग, क्या जानते हैं तीनों गैसों के बीच अंतर?

LPG vs CNG vs PNG: सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी के बीच क्या अंतर है? तीनों गैसों की फुल फॉर्म क्या है? कैसे एक दूसरे से अलग हैं? आइए सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी गैस से जुड़े जीके सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:41 PM IST
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do you know the difference between LPG PNG and CNG
do you know the difference between LPG PNG and CNG

LPG vs CNG vs PNG: देशभर में गैस-सिलेंडर की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं. एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल घरेलू रसोई समेक वाहनों के लिए किया जाता है. एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी ये तीनों प्रमुख गैसें हैं जिनका इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से होता है. खाना बनाने के लिए एलपीजी और पीएनजी गैस इस्तेमाल में ली जाती है. ज्यादातर वाहनों को चलाने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है. तीनों के सोर्स और सप्लाई के तरीके भी अलग-अलग हैं. एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी में की क्या फुल फॉर्म है और इस्तेमाल और सप्लाई कैसे अलग है? आइए तीनों गैस संबंधित जानकारी साझा करके आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

LPG की फुल फॉर्म क्या है?

एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है. इसका इस्तेमाल मुख्यतौर पर घर की रसोई में होता है. खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का यूज किया जाता है. क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया में एलपीजी गैस निकलती है जिसे एक तरल रूप देकर सिलेंडरों में भरा जाता है. 

PNG की फुल फॉर्म क्या है?

पाइपलाइन के माध्यम से आने वाली गैस को पीएनजी कहा जाता है. ज्यादातर घरों में अब सिलेंडर की जगह गैस की पाइपलाइन लग चुकी है. पीएनजी की फुल फॉर्म पाइप्ड नेचुरल गैस है. इसका भी मुख्य काम रसोई घर से जुड़ा हुआ है. खाना बनाने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है. फैक्ट्रियों में फ्यूल पहुंचाने के लिए भी एलपीजी को जाना जाता है.

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CNG की फुल फॉर्म क्या है?

ऑटो समेत कुछ कारें और अन्य वाहन हैं जो सीएनजी से चलते हैं. सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तुलना में सीएनजी अधिक किफायती होती हैं. सस्ती ही नहीं सीएनजी को पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करने वाली गैस भी माना जाता है.

LPG vs CNG vs PNG: तीनों गैस में क्या फर्क?

  • एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी ये तीनों हाइड्रोकार्बन हैं लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं. तीनों ही गैसें ईंधन के रूप में काम करते हैं लेकिन इस्तेमाल और सप्लाई तीनों का अलग-अलग है.

  • एलपीजी की बात करें तो ये सिलेंडर में तरल रूप में होता है जबकि, पीएनजी एक प्राकृतिक गैस के रूप में होती है.

  • एलपीजी की गैस को सिलेंडर के अंदर भरा जाता है जबकि, पीएनजी माइल्ड स्टील (MS) और पॉलीइथाइलीन (PE) पाइपों के माध्यम से सप्लाई की जाती है.

  • एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है जबकि, सीएनजी और पीएनजी मीथेन गैस से तैयार होती है.

  • एलपीजी और पीएनजी घरेलू गैस के रूप में इस्तेमाल की जाती है. जबकि, सीएनजी को दबाव के साथ वाहनों में भरा जाता है ये वाहनों के लिए ईंधन होता है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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